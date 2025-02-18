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18 лютого 2025, 12:46

ОАЕ зацікавлені в українському ринку — Коваль

Компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) готові інвестувати в Україну, а саме у виготовлення продуктів переробки, перевалку зернових та розвиток портів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) готові інвестувати в Україну, а саме у виготовлення продуктів переробки, перевалку зернових та розвиток портів.
Фото: minagro.gov.ua

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Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у складі урядової делегації на чолі з першою віце-премʼєркою, Міністеркою економіки Юлією Свириденко зустрілися з понад 20 провідними компаніями ОАЕ. Серед яких оператори портів, інвестиційні, аграрні і трейдингові підприємства, які зацікавлені в імпорто-експортній співпраці з Україною.

«Сьогодні Україна та Обʼєднані Арабські Емірати відкрили нову сторінку в економічному партнерстві. Серед компаній ОАЕ є ті, які готові заходити на український ринок. Зокрема, інвестувати у виготовлення продуктів переробки, наприклад олійних культур, ріпаку, сої. А також перевалку зернових та розвиток портової інфраструктури», — зазначив Коваль.

Співпраця з ОАЕ

За його словами, український агросектор вже зараз активно працює із ОАЕ. За 2024 рік експортували аграрної продукції на понад $197 млн.

Серед найпопулярніших товарів були: жири та олії тваринного або рослинного походження, м'ясо та їстівні субпродукти, зернові культури, оцет та інше. І це лише початок.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Три літри
Три літри
18 лютого 2025, 13:00
#
До хвилі зради три, два, раз…

Вангую знов достануть стару методічку часів коли Порошенко намагався довести до кінця справу підписання асоціації з ЄС: сир'євий придаток та інше бла-бла-бла.
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
18 лютого 2025, 13:14
#
Ну так конечно заинтересованы. Им без пошлин будут продавать и налогов, а внутри страны у нас с налогами
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0
Три літри
Три літри
18 лютого 2025, 13:29
#
ПДВ не платится з експорту. Навіть якщо експорт йде не в Емірати, а в якусь іншу країну.
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