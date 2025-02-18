Компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) готові інвестувати в Україну, а саме у виготовлення продуктів переробки, перевалку зернових та розвиток портів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
ОАЕ зацікавлені в українському ринку — Коваль
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Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у складі урядової делегації на чолі з першою віце-премʼєркою, Міністеркою економіки Юлією Свириденко зустрілися з понад 20 провідними компаніями ОАЕ. Серед яких оператори портів, інвестиційні, аграрні і трейдингові підприємства, які зацікавлені в імпорто-експортній співпраці з Україною.
«Сьогодні Україна та Обʼєднані Арабські Емірати відкрили нову сторінку в економічному партнерстві. Серед компаній ОАЕ є ті, які готові заходити на український ринок. Зокрема, інвестувати у виготовлення продуктів переробки, наприклад олійних культур, ріпаку, сої. А також перевалку зернових та розвиток портової інфраструктури», — зазначив Коваль.
Співпраця з ОАЕ
За його словами, український агросектор вже зараз активно працює із ОАЕ. За 2024 рік експортували аграрної продукції на понад $197 млн.
Серед найпопулярніших товарів були: жири та олії тваринного або рослинного походження, м'ясо та їстівні субпродукти, зернові культури, оцет та інше. І це лише початок.
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Коментарі - 3
Вангую знов достануть стару методічку часів коли Порошенко намагався довести до кінця справу підписання асоціації з ЄС: сир'євий придаток та інше бла-бла-бла.