ОАЕ зацікавлені в українському ринку — Коваль

Компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) готові інвестувати в Україну, а саме у виготовлення продуктів переробки, перевалку зернових та розвиток портів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у складі урядової делегації на чолі з першою віце-премʼєркою, Міністеркою економіки Юлією Свириденко зустрілися з понад 20 провідними компаніями ОАЕ. Серед яких оператори портів, інвестиційні, аграрні і трейдингові підприємства, які зацікавлені в імпорто-експортній співпраці з Україною.

«Сьогодні Україна та Обʼєднані Арабські Емірати відкрили нову сторінку в економічному партнерстві. Серед компаній ОАЕ є ті, які готові заходити на український ринок. Зокрема, інвестувати у виготовлення продуктів переробки, наприклад олійних культур, ріпаку, сої. А також перевалку зернових та розвиток портової інфраструктури», — зазначив Коваль.

Співпраця з ОАЕ

За його словами, український агросектор вже зараз активно працює із ОАЕ. За 2024 рік експортували аграрної продукції на понад $197 млн.

Серед найпопулярніших товарів були: жири та олії тваринного або рослинного походження, м'ясо та їстівні субпродукти, зернові культури, оцет та інше. І це лише початок.