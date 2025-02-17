Південна Корея заблокувала завантаження китайського ШІ DeepSeek

Південнокорейський орган із захисту персональних даних повідомив, що нові завантаження китайського ШІ-додатка DeepSeek у країні було припинено після того, як компанія визнала, що не врахувала деякі правила щодо захисту особистої інформації. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Згідно з заявою Комісії із захисту персональних даних (PIPC), сервіс додатка відновлять після внесення необхідних змін відповідно до законодавства про конфіденційність.

Рішення, яке набрало чинності в суботу, спрямоване на блокування нових завантажень, однак вебверсія DeepSeek залишається доступною в країні, зазначили у відомстві.

Минулого тижня китайський стартап призначив юридичних представників у Південній Кореї та визнав, що частково нехтував вимогами місцевого законодавства про захист даних, повідомили в PIPC.

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Минулого місяця аналогічне рішення ухвалив італійський регулятор із захисту персональних даних Garante, зобов’язавши DeepSeek заблокувати свій чат-бот у країні через невідповідність політики конфіденційності.

На запитання щодо попередніх кроків урядових структур Південної Кореї з блокування DeepSeek представник МЗС Китаю на брифінгу 6 лютого заявив, що китайський уряд надає велике значення захисту даних і дотримується відповідного законодавства.

Він також підкреслив, що Пекін ніколи не вимагатиме від компаній або фізичних осіб збирати чи зберігати дані з порушенням закону.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що експерти з компанії Wiz Research, що спеціалізується на хмарній безпеці, виявили витік бази даних DeepSeek, що містить історію чатів, приватні ключі, деталі бекенда та іншу конфіденційну інформацію.