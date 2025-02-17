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17 лютого 2025, 13:43

Південна Корея заблокувала завантаження китайського ШІ DeepSeek

Південнокорейський орган із захисту персональних даних повідомив, що нові завантаження китайського ШІ-додатка DeepSeek у країні було припинено після того, як компанія визнала, що не врахувала деякі правила щодо захисту особистої інформації. Про це повідомляє Reuters.

Південнокорейський орган із захисту персональних даних повідомив, що нові завантаження китайського ШІ-додатка DeepSeek у країні було припинено після того, як компанія визнала, що не врахувала деякі правила щодо захисту особистої інформації.

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Що відомо

Згідно з заявою Комісії із захисту персональних даних (PIPC), сервіс додатка відновлять після внесення необхідних змін відповідно до законодавства про конфіденційність.

Рішення, яке набрало чинності в суботу, спрямоване на блокування нових завантажень, однак вебверсія DeepSeek залишається доступною в країні, зазначили у відомстві.

Минулого тижня китайський стартап призначив юридичних представників у Південній Кореї та визнав, що частково нехтував вимогами місцевого законодавства про захист даних, повідомили в PIPC.

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Минулого місяця аналогічне рішення ухвалив італійський регулятор із захисту персональних даних Garante, зобов’язавши DeepSeek заблокувати свій чат-бот у країні через невідповідність політики конфіденційності.

На запитання щодо попередніх кроків урядових структур Південної Кореї з блокування DeepSeek представник МЗС Китаю на брифінгу 6 лютого заявив, що китайський уряд надає велике значення захисту даних і дотримується відповідного законодавства.

Він також підкреслив, що Пекін ніколи не вимагатиме від компаній або фізичних осіб збирати чи зберігати дані з порушенням закону.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що експерти з компанії Wiz Research, що спеціалізується на хмарній безпеці, виявили витік бази даних DeepSeek, що містить історію чатів, приватні ключі, деталі бекенда та іншу конфіденційну інформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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