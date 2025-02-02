Тайвань заборонив державним установам використовувати DeepSeek

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технологію китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek. На такий крок уряд пішов з міркувань безпеки, повідомляє Bloomberg.

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У січні 2024 року компанія DeepSeek випустила нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, викликаючи тривогу на міжнародному рівні своєю конкурентоспроможністю з провідними світовими ШІ-ботами.

Модель DeepSeek була розроблена і, схоже, навчена за частку вартості платформ конкурентів, що свідчить про те, що просунуті застосунки зі штучним інтелектом можна створювати без величезних інвестицій в апаратне забезпечення.

Безкоштовний однойменний застосунок компанії також завоював популярність у всьому світі, очоливши рейтинги мобільних завантажень у багатьох країнах.

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Але на шляху зростання DeepSeek вже з'являються перешкоди, оскільки уряди та бізнес розглядають його потенційні наслідки для кібербезпеки та можливість того, що дані та інша інформація, зібрана компанією з Ханчжоу, можуть бути передані уряду Китаю.

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження.

«Це продукт, який ставить під загрозу національну інформаційну безпеку», — йдеться в заяві міністерства.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що експерти з компанії Wiz Research, що спеціалізується на хмарній безпеці, виявили витік бази даних DeepSeek, що містить історію чатів, приватні ключі, деталі бекенда та іншу конфіденційну інформацію.