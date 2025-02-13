Банки триматимуть «старі» ставки за автокредитами до березня — банкір

До березня комерційні банки залишать чинними ставки за автокредитами, намагаючись залучити нових клієнтів. Водночас вже у березні облікова ставка може бути збільшена щонайменше до 15%, саме тому ставки за більшістю автокредитів можуть зрости в середньому на 1 в.п.: залежно від першого внеску та терміну кредиту максимально складуть до 16%. Про це заявив керівник напрямку автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко.

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Прогноз банкір

За словами експерта, корекція облікової ставки є важливим і вкрай необхідним кроком НБУ для подолання інфляції. Водночас залучені під кредитні програми кошти стануть «дорожчими», що об'єктивно вплине на розмір ставок за більшістю кредитних програм, в тому числі за програмами автокредитування.

Разом з тим Кіпоренко припускає, що збільшення ставок за автокредитами не зачепить накопичений відкладений попит, що виник через тимчасову зупинку реєстрів.

«Є партнерська стратегія банків і автодилерів, які зацікавлені в створенні заохочувальних умов для потенційних позичальників: це може бути як знижена ставка, так і додаткові переваги з технічного обслуговування авто на фірмових СТО, гнучкі умови за програмами trade-in, вартість страхування КАСКО та можливість включення в тіло кредиту страхового платежу за договором страхування на перший рік кредитування тощо. Тобто нові ставки не торкнуться вагомої частини потенційних позичальників», — наголосив експерт.

Банкір детально розповів про підсумки 2024 року в сегменті автокредитування. Він виділив такі основні особливості року, що минув:

1) Порівняно з 2023 роком у 2024 році частка придбаних нових авто в кредит зросла в середньому на 3 в.п. — до 13% від загальної кількості продажів нових автомобілів. Водночас у 2024 році загальна кількість придбаних нових автомобілів склала 79,3 тис. шт., а кількість проданих вживаних авто — понад 1,1 млн шт.

2) Середньомісячна кількість придбаних нових легкових авто склала 6,6 тис. шт., середньомісячна кількість нових легкових авто, придбаних в кредит — 880 шт. При цьому протягом минулого року попит був розподілений нерівномірно: сплески і спади продажів змінювалися почергово. Головні причини такої «строкатості» криються насамперед у збільшенні вартості транспортних засобів через зростання курсів валют та змін в оподаткуванні.

3) Найбільший попит спостерігався на автомобілі з бензиново-дизельними двигунами — близько 50−55% придбаних авто в кредит. Частка гібридних авто склала близько 25%, а кредитування придбання електрокарів склало близько 20%. За спостереженнями фахівця, існує повільна, але незворотна тенденція до збільшення кількості кредитування саме гібридних автомобілів та електрокарів. За минулий рік їх частка в загальній структурі автокредитів зросла в середньому до 20%.

4) Найбільш популярними автобрендами, які клієнти купували за допомогою кредитування, стали: в ціновому діапазоні $16−45 тис. — Toyota, Renault, VW, Skoda, BMW, в сегменті недорогих авто в ціновому діапазоні $10−18 тис. — Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC та Great WALL, преміальні автомобілі вартістю від $80−100 тис. і вище — BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

5) Найбільш популярні умови кредитування: понад 60% кредитів оформлено за ставкою 0,01% терміном на 1−2 роки з початковим внеском від 40% до 60%.

Кіпоренко прогнозує, що у 2025 році умови за автокредитами не будуть статичними, і вже у другому півріччі цілком можливо, що кредитні ставки повернуться на рівень 2024 року.

«За економічними прогнозами у другому півріччі інфляція в країні може знизитися до 7%, що стане гарною підставою до зниження облікової ставки. Відтак ставки за автокредитами також можуть зазнати змін, що потенційно збільшить кількість виданих автокредитів», — розповів він.