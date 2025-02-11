Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування населення, які запрацюють після закінчення воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування населення
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Деталі
Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли повністю запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.
Оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги — зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей з інвалідністю.
Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця.
Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об'єктів.
Що передбачають правила
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Розширюють права споживачів на отримання інформації в цифровому форматі про товари та продавців. Зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код в куточку споживача. За необхідності покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі.
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Удосконалюють організацію торгівлі та виробництва в магазинах. Наприклад, передбачають наявність в торгових закладах окремих приміщень чи місць для зберігання речей працівниками.
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Уточнюють вимоги до використання вимірювальних приладів (ваги тощо), які мають бути точними та відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.
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Визначають вимоги до компаній, які займаються мережевою торгівлею — вони повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям. Інтернет-магазини мають надавати повну інформацію про товар та продавця.
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Чітко регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема, й через інтернет-магазини.
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Забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей.
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