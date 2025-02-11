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11 лютого 2025, 17:10

Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування населення

Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування населення, які запрацюють після закінчення воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування населення, які запрацюють після закінчення воєнного стану.
Фото: depositphotos

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Деталі

Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли повністю запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.

Оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги — зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей з інвалідністю.

Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця.

Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об'єктів.

Що передбачають правила

  • Розширюють права споживачів на отримання інформації в цифровому форматі про товари та продавців. Зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код в куточку споживача. За необхідності покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі.

  • Удосконалюють організацію торгівлі та виробництва в магазинах. Наприклад, передбачають наявність в торгових закладах окремих приміщень чи місць для зберігання речей працівниками.

  • Уточнюють вимоги до використання вимірювальних приладів (ваги тощо), які мають бути точними та відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

  • Визначають вимоги до компаній, які займаються мережевою торгівлею — вони повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям. Інтернет-магазини мають надавати повну інформацію про товар та продавця.

  • Чітко регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема, й через інтернет-магазини.

  • Забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
11 лютого 2025, 17:27
#
Про «майбутнє» «переживають» нероби…
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