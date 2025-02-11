Приватбанк сплатив майже 40,9 млрд гривень податку у бюджет

Державний Приватбанк оголосив про свої фінансові результати за 2024 рік, які вражають своїми масштабами. Банк отримав значний прибуток та сплатить до державного бюджету рекордну суму податку на прибуток.

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Ключові факти:

Прибуток Приватбанку до оподаткування за 2024 рік склав 81 мільярд гривень.

Чистий прибуток банку сягнув 40,1 мільярда гривень, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

Приватбанк сплатить до бюджету країни рекордні 40,9 мільярда гривень податку на прибуток.

Чистий кредитний портфель банку з початку 2024 року збільшився на 20,7 мільярда гривень, перевищивши 112 мільярдів гривень.

Кошти на рахунках клієнтів за рік зросли більш ніж на 10%.

Операційні витрати банку за 2024 рік зросли лише на 8% порівняно з 2023 роком, що є нижчим за рівень річної інфляції.

Діяльність банку

У Приватбанку пояснили, що основою їхнього фінансового успіху є стабільні чисті процентні та комісійні доходи, що свідчить про ефективність обраної бізнес-моделі.

Оцінка від Міністерства фінансів

Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук високо оцінив результати Приватбанку за 2024 рік. Він зазначив, що сплата понад 40,9 мільярда гривень податку на прибуток має безпосередній позитивний вплив на макроекономічну стабільність країни.