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11 лютого 2025, 13:40

Vodafone Retail доєднався до програми безвідсоткової розстрочки

Скористатися оплатою частинами можна в понад 90 магазинах Vodafone по всій Україні. Для покупки на виплату доступні будь-які товари, представлені у точках продажу — від персональних ґаджетів до побутової техніки.

Український Unex Bank повідомив про значне розширення мережі магазинів-партнерів, де можна скористатися програмою безвідсоткової розстрочки Мед. З початку року до неї долучилися понад 20 нових брендів, серед яких мережа магазинів сучасних ґаджетів і техніки Vodafone, що налічує понад 90 точок продажу по всій Україні.

Картку розстрочки Мед Unex Bank презентував українським споживачам ще навесні 2023 року. Інноваційний продукт є універсальним інструментом для придбання товарів та послуг із оплатою частинами. Вартість покупки, яку клієнт сплачує карткою Мед, автоматично ділиться на рівні платежі від 1-го до 12-ти місяців. Єдине обмеження — карткою можна розрахуватися лише в точках авторизованих роздрібних продавців, в тому числі онлайн.

Проте, від моменту запуску програми розстрочки партнерська мережа суттєво зросла. Зараз карткою Мед можна розрахуватися на ROZETKA, в супермаркетах VARUS та гіпермаркетах FOZZY, Будинку Іграшок, магазинах техніки Фокстрот, Гастро та виномаркетах WINE TIME, сплатити за поїздки на таксі, придбати ліки в аптеках, полагодити та заправити автівку тощо.

«Ми радо вітаємо Vodafone Retail у родині безвідсоткової розстрочки Мед. Впевнена, клієнтам сподобається вигідна, проста та зручна банківська послуга, що не потребує жодних додаткових дій з їхнього боку: достатньо обрати потрібний ґаджет або аксесуар та розрахуватися за нього карткою Мед. Фізичною або віртуальною. Вартість покупки буде автоматично розділена на три щомісячні платежі, перший з яких треба внести наступного після покупки місяця», — пояснює Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank.

Максимальний ліміт розстрочки за карткою Мед становить 100 000 грн. Строк розстрочки залежить від угоди між банком та магазином-партнером, і може складати від 1-го до 12-ти місяців. А от реальна річна відсоткова ставка, розрахована за методикою НБУ, незмінна — 0,001%. Жодних комісій, авансових платежів не передбачено.

Оформити картку Мед може будь-який повнолітній українець — онлайн лише за 10 хвилин. Для цього, спершу, потрібно встановити додаток Мед на смартфон. Під час оформлення банк розраховує кредитний ризик та встановлює індивідуальний ліміт розстрочки. Покриття використаного ліміту відбувається щомісяця єдиним платежем. В терміналах City24 та EasyPay це можна зробити без комісії.

Джерело: Мінфін
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