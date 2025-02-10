Укренерго сьогодні ввело обмеження електропостання для промисловості та бізнесу

10 лютого в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє Укренерго .

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Обмеження електропостачання

В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — додали в Укренерго.