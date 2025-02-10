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10 лютого 2025, 11:00

Картка «Цільова» у трьох валютах: новинка в застосунку Alliance

У банківському застосунку Alliance з'явилася нова картка «Цільова» — дебетова картка для щоденного використання з безкоштовним відкриттям та обслуговуванням. Картка доступна у трьох валютах: гривнях, доларах США та євро. З нею можна безкоштовно знімати готівку в гривнях у будь-якому банкоматі України, а комісія за зняття готівки за кордоном складає лише 1,9%.

Відкрити «Цільову» можна безкоштовно всього за кілька хвилин у застосунку Alliance, вибравши потрібну валюту. Картка стане в нагоді всім, хто шукає універсальну дебетову картку з вигідними умовами.

Детальніше про функціонал та переваги картки:

  • Поповнювати картку можна без комісії — як у касах Alliance bank, так і через термінали EasyPay. Окрім того, можна отримувати кошти з інших карток через P2P-перекази без комісії. Комісія у розмірі 0,5% стягується лише у випадку нецільового зарахування коштів через IBAN.

  • Картку можна використовувати для отримання цільових зарахувань, які є безкоштовними. До них належать зарплата, стипендія, соціальні виплати та відсотки за депозитами. Тому «Цільова» картка підходить не лише для щоденних витрат, а й для отримання регулярних виплат без комісії.

  • Оформлення, обслуговування та перевипуск картки — також абсолютно безкоштовні.

  • Картка «Цільова» відкривається через застосунок Alliance за кілька хвилин і доступна у віртуальному форматі. Якщо ж вам потрібна пластикова картка, її також можна безкоштовно отримати в будь-якому відділенні Alliance bank.

Окрім цього, картка «Цільова» — це вигідне рішення для тих, хто має ФОП-рахунок в Alliance. Вона дозволяє виводити підприємницький дохід і знімати готівку без комісії. Для зняття коштів з рахунку ФОП не потрібно сплачувати зайві комісії, і така можливість доступна не у всіх банках.

«Цільова» картка не передбачає кредитного ліміту й працює тільки з вашими власними коштами. А якщо вам потрібний кредитний ліміт і кешбек, в застосунку Alliance доступна картка «Стартова». Вона відкривається одразу після встановлення застосунку і вже визнана найкращою кредитною карткою з кешбеком за версією Finance.ua.

Валютні картки та депозити

Для власників картки «Цільова» в іноземній валюті є додаткові переваги: відкриваючи депозит у доларах США або євро, ви можете отримувати відсотки та суму депозиту безпосередньо на вашу валютну картку. Крім того, валютні депозити можна відкривати в застосунку Alliance, поповнюючи їх з гривневої картки за вигідним курсом. А курс конвертації валют у Alliance — один з найкращих на ринку.

Як відкрити картку «Цільова»?

Відкрити картку можуть усі зареєстровані користувачі застосунку Alliance. Для цього потрібно зайти в розділ «Продукти», вибрати «Картки» та клікнути на «Цільову» — і за декілька хвилин картка буде готова до використання. А якщо ви ще не встановили застосунок, це можна зробити за посиланням.

Джерело: Мінфін
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