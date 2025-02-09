Загальна сума виданих кредитів за програмою «єОселя» перевищила 25 мільярдів гривень

На сьогодні державною програмою доступної іпотеки скористалися 15 425 українців. «єОселя» залишається однією з найуспішніших іпотечних програм. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Скільки скористалося програмою

Загалом за весь час дії програми нею скористалися:

8 341 родина військовослужбовців та силовиків

3 488 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив)

1 273 педагоги

1 260 медиків

399 ВПО

336 ветеранів

328 науковців.

Яке житло обирають

З придбаного по «єОселі» житла — 10 462 об'єкти вторинного продажу, 4 963 — житло так званого «першого продажу», зокрема 942 об'єкти на етапі будівництва.

Перелік всіх акредитованих об'єктів на стадії будівництва, які можливо придбати по «єОселі».

Водночас тільки в цьому році за два тижні, з моменту відновлення роботи реєстрів, вже видано 585 кредитів на понад мільярд гривень.

В цьому році «єОселею» вже скористалися:

236 українців, які не мали житла

199 родин військовослужбовців та силовиків

59 внутрішньо переміщених осіб

35 медиків

31 педагог

14 науковців

11 ветеранів.

Банки-учасники

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Дніпро» і BISBANK. Готове житло, вже введене в експлуатацію, можна обрати від будь-якого забудовника.