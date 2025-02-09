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9 лютого 2025, 9:30

Загальна сума виданих кредитів за програмою «єОселя» перевищила 25 мільярдів гривень

На сьогодні державною програмою доступної іпотеки скористалися 15 425 українців. «єОселя» залишається однією з найуспішніших іпотечних програм. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

На сьогодні державною програмою доступної іпотеки скористалися 15 425 українців.
Фото: depositphotos

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Скільки скористалося програмою

Загалом за весь час дії програми нею скористалися:

  • 8 341 родина військовослужбовців та силовиків
  • 3 488 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив)
  • 1 273 педагоги
  • 1 260 медиків
  • 399 ВПО
  • 336 ветеранів
  • 328 науковців.

Яке житло обирають

З придбаного по «єОселі» житла — 10 462 об'єкти вторинного продажу, 4 963 — житло так званого «першого продажу», зокрема 942 об'єкти на етапі будівництва.

Перелік всіх акредитованих об'єктів на стадії будівництва, які можливо придбати по «єОселі».

Водночас тільки в цьому році за два тижні, з моменту відновлення роботи реєстрів, вже видано 585 кредитів на понад мільярд гривень.

В цьому році «єОселею» вже скористалися:

  • 236 українців, які не мали житла
  • 199 родин військовослужбовців та силовиків
  • 59 внутрішньо переміщених осіб
  • 35 медиків
  • 31 педагог
  • 14 науковців
  • 11 ветеранів.

Банки-учасники

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Дніпро» і BISBANK. Готове житло, вже введене в експлуатацію, можна обрати від будь-якого забудовника.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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