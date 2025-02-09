На сьогодні державною програмою доступної іпотеки скористалися 15 425 українців. «єОселя» залишається однією з найуспішніших іпотечних програм. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Загальна сума виданих кредитів за програмою «єОселя» перевищила 25 мільярдів гривень
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Скільки скористалося програмою
Загалом за весь час дії програми нею скористалися:
- 8 341 родина військовослужбовців та силовиків
- 3 488 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив)
- 1 273 педагоги
- 1 260 медиків
- 399 ВПО
- 336 ветеранів
- 328 науковців.
Яке житло обирають
З придбаного по «єОселі» житла — 10 462 об'єкти вторинного продажу, 4 963 — житло так званого «першого продажу», зокрема 942 об'єкти на етапі будівництва.
Перелік всіх акредитованих об'єктів на стадії будівництва, які можливо придбати по «єОселі».
Водночас тільки в цьому році за два тижні, з моменту відновлення роботи реєстрів, вже видано 585 кредитів на понад мільярд гривень.
В цьому році «єОселею» вже скористалися:
- 236 українців, які не мали житла
- 199 родин військовослужбовців та силовиків
- 59 внутрішньо переміщених осіб
- 35 медиків
- 31 педагог
- 14 науковців
- 11 ветеранів.
Банки-учасники
У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Дніпро» і BISBANK. Готове житло, вже введене в експлуатацію, можна обрати від будь-якого забудовника.
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