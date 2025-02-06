Carlsberg вийшла з російського ринку зі значними втратами

Данська Carlsberg Group отримала близько 2,3 млрд данських крон (приблизно $320 млн) під час продажу пивоварної компанії «Балтика». При цьому раніше Carlsberg оцінювала обсяг своїх російських активів у $1,06 млрд. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2024 рік.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж «Балтики» ознаменував кінець більш ніж 25-річної присутності Carlsberg у росії.

Угода із продажу російського бізнесу була закрита наприкінці минулого року шляхом викупу частки менеджментом (management buy-out, MBO). Покупців та суму угоди компанія спочатку не розкривала. Згодом стало відомо, що «Балтика» перейшла у власність «ВГ Інвест».

«У рамках угоди сторони врегулювали всі невирішені юридичні суперечки, включаючи питання, пов'язані з правами інтелектуальної власності. При цьому Carlsberg отримала грошову винагороду в розмірі приблизно 2,3 млрд данських крон і зберегла 100% володіння Carlsberg Kazakhstan і Carlsberg Azerbaijan», — йдеться у повідомленні.

Carlsberg володіла вісьмома пивоварними заводами в росії, де працювало близько 8 400 співробітників.

Нагадаємо

28 березня 2022 року Carlsberg оголосила про продаж «Балтики» та припинення інвестицій, виробництва, продажу та реклами бренду в росії. У червні компанія знайшла покупця для свого бізнесу, який володіє вісьмома пивоварними заводами в росії. Частка «Балтики» на ринку тоді оцінювалася у 27%.

16 липня 2023 року президент рф володимир путін передав активи «Балтики» в тимчасове управління «Росмайну». У серпні Carlsberg відмовилася укладати угоду, яка легітимізувала б захоплення активів, визнавши, що росія незаконно захопила бізнес, і заявивши, що не буде підтримувати цей процес.

Читайте: Данська група Carlsberg розірвала ліцензійні угоди з російською «Балтикою»

Через обмежену співпрацю з російською владою з липня Carlsberg не змогла знайти прийнятного рішення щодо ситуації. У відповідь на захоплення активів компанія розірвала ліцензійні угоди на свої бренди в росії.

2 грудня 2024 року Кремль виключив Baltika Breweries з переліку активів, що знаходяться під тимчасовим управлінням, і передав контроль назад компанії Carlsberg.

У грудні 2024 року Carlsberg оголосила про продаж акцій російської пивоварної компанії «Балтика» структурі, що належить її двом топменеджерам.