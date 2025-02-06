У 2024 році частка непрацюючих кредитів зменшилася в середньому на 5,1 в.п. — банкір

Згідно з даними НБУ , частка непрацюючих кредитів корпоративного сектору та фізичних осіб в банківській системі за 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилася на 5,1 в.п. — з 39,5% до 34,4%, при цьому обсяг таких кредитів скоротився на 8 млрд грн (з 422 млрд грн до 414 млрд грн). Про це розповіла директор з управління ризиками, член правління Глобус Банку Олена Єрмолова.

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Що вплинуло на скорочення

За словами експертки, скорочення непрацюючих кредитів є прямим наслідком певної стабілізації економічної ситуації в країні: протягом 2023−2024 років загальний кредитний портфель збільшився, а частка непрацюючих кредитів зменшилася.

За її словами, період масових реструктуризацій кредитів вже позаду: у 2023−2024 роках більшість позичальників, які потребували зменшення кредитного навантаження, змогли домовитися з банками про продовження строків кредитів та внесення змін до графіків погашення.

Крім того, значну частку в кредитному портфелі банку складають нові кредити, надані позичальникам вже після початку повномасштабної війни.

«Значну частку непрацюючих банківських активів складають кредити підприємствам, розташованим на території потужних промислових регіонів, які на жаль, зараз окуповані. Більшість підприємств з тих регіонів вже не тільки ніколи не повернуть кредити банкам, але і не зможуть відновити свою роботу. Але найголовніше: наразі відсутня потреба в реструктуризації за кредитами, наданими під час повномасштабного вторгнення», — підкреслила фахівчиня.

На її думку, найголовніший рецепт, як банкам убезпечити себе від появи непрацюючих кредитів, полягає в ретельному вивченні всієї наявної інформації про потенційного позичальника.