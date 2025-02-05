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5 лютого 2025, 9:24

ДПС: З початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5 %

З початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5 %. Майже 5,7 тисячі суб'єктів господарювання виключені з переліку ризикових. Про це повідомив Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

З початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5 %.
Фото: itvua.tv

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Блокування податкових накладних

«Це перші результати змін, які впроваджує Державна податкова служба України. Адже маємо численні скарги бізнесу щодо безпідставного блокування накладних та потрапляння до категорії ризикових. На цьому не зупиняємось. Доручив керівникам регіональних управлінь до кінця тижня організувати консультаційні центри, де бізнес отримає всю необхідну допомогу у вирішенні питання блокування накладних та виключення з переліку ризикових», — зазначив Кравченко.

Які причини блокування

«Одна із причин блокування накладних, особливо у підприємств, які вирощують або виробляють власну продукцію, надавачів послуг — відсутність таблиці даних. Найбільше неврахованих таблиць у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях та Києві. Доручив до кінця тижня всім територіальним органам поінформувати платників про необхідність подання таблиць даних», — підкреслив Кравченко.

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Голова ДПС наголосив, що розгляд питань ризиковості має бути комплексним, тому комісії повинні ухвалювати рішення лише після всебічної оцінки діяльності платника.

«Окреме питання — надмірна бюрократія. Доходить до безглуздя. Платник змушений подавати комісії декілька сотень сторінок документів, що ускладнює розгляд справ. При цьому часто ці документи взагалі не стосуються здійснення самої операції або безпосередньо діяльності підприємства. І цьому покладемо край», — додав він.

Державна податкова служба також працює над нормативними змінами для зменшення кількості заблокованих накладних.

Планується:

  • удосконалити критерії безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії;
  • спростити механізм подання таблиць даних.

«Вже найближчим часом особисто перевірю, як ці зміни працюють у регіонах. Бізнес має працювати комфортно, без зайвих перешкод та блокувань», — резюмував Голова ДПС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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