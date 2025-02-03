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3 лютого 2025, 11:14

Visa призначила нову керівницю для українського офісу

Платіжна система Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної на посаду віцепрезидентки та регіональної менеджерки в Україні. На цій посаді вона відповідатиме за операційну діяльність компанії та стратегію розвитку на українському ринку. Про це повідомила прес-служба Visa.

Платіжна система Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної на посаду віцепрезидентки та регіональної менеджерки в Україні.
Фото Pixabay

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Основні завдання нової керівниці

Тетяна Чорна зосередиться на розширенні інноваційних рішень і цифрових платежів Visa, а також на покращенні послуг для партнерів, банків, торговців і власників карток. Вона підпорядковуватиметься Крістіні Дорош, старшій віцепрезидентці та регіональній менеджерці Visa у 17 країнах.

Тетяна Чорна / Фото пресслужби Visa

Досвід Тетяни Чорної

Чорна працює у Visa з 2019 року, де до цього відповідала за розвиток бізнесу в Україні. До приходу до Visa вона сім років працювала у компанії-конкуренті, а також має досвід роботи в Приватбанку та інших комерційних банках.

Попередня керівниця

Чорна змінила на посаді Світлану Чирву, яка керувала українським офісом Visa з 2019 року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Я_ __
Я_ __
3 лютого 2025, 11:43
#
«керівницю, віцепрезидентки, менеджерки»

це ***…

чому не казати нормально, все одно в реєстрах і на документах вона КЕРІВНИК буде

Є нормальна машина — а є дитяча машинКА
Є майстер — а є якась майстерКА
Є серйозник керівник — а є якась там керівниЦЯ, або ще можна керівниЧКА)

ці фемінітиви звучать наче зменшувально пестливе щось, що зображує неповноцінність і відмінність між МАШИНОЮ і машинКОЮ

для чого займатися цією єрундою, якщо в слова традиційно не існує іншого закінчення… з директором чи керівником можна серйозно говорити, бо посада сама за себе каже, а коли чуєш «керівниця» або «директорка» то це звучить наче важливу і серйозну посаду людини заради жарту вирішили принизити, ну, ось там в нас директор, ось там в нас директорка…

це коли в людей вже фемінітив головного мозку, поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник
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Я_ __
Я_ __
3 лютого 2025, 11:46
#
«керівницю, віцепрезидентки, менеджерки»

поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник
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gorobezus
gorobezus
3 лютого 2025, 13:44
#
Та ладно, у немцев приставка женского рода в порядке вещей и сразу понимаешь, какого пола человек вне зависимости от специальности и должности, там даже канцлер женского рода есть, точнее был.
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