Visa призначила нову керівницю для українського офісу

Платіжна система Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної на посаду віцепрезидентки та регіональної менеджерки в Україні. На цій посаді вона відповідатиме за операційну діяльність компанії та стратегію розвитку на українському ринку. Про це повідомила прес-служба Visa.

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Основні завдання нової керівниці

Тетяна Чорна зосередиться на розширенні інноваційних рішень і цифрових платежів Visa, а також на покращенні послуг для партнерів, банків, торговців і власників карток. Вона підпорядковуватиметься Крістіні Дорош, старшій віцепрезидентці та регіональній менеджерці Visa у 17 країнах.

Тетяна Чорна / Фото пресслужби Visa

Досвід Тетяни Чорної

Чорна працює у Visa з 2019 року, де до цього відповідала за розвиток бізнесу в Україні. До приходу до Visa вона сім років працювала у компанії-конкуренті, а також має досвід роботи в Приватбанку та інших комерційних банках.

Попередня керівниця

Чорна змінила на посаді Світлану Чирву, яка керувала українським офісом Visa з 2019 року.