Платіжна система Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної на посаду віцепрезидентки та регіональної менеджерки в Україні. На цій посаді вона відповідатиме за операційну діяльність компанії та стратегію розвитку на українському ринку. Про це повідомила прес-служба Visa.
Visa призначила нову керівницю для українського офісу
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Основні завдання нової керівниці
Тетяна Чорна зосередиться на розширенні інноваційних рішень і цифрових платежів Visa, а також на покращенні послуг для партнерів, банків, торговців і власників карток. Вона підпорядковуватиметься Крістіні Дорош, старшій віцепрезидентці та регіональній менеджерці Visa у 17 країнах.
Тетяна Чорна / Фото пресслужби Visa
Досвід Тетяни Чорної
Чорна працює у Visa з 2019 року, де до цього відповідала за розвиток бізнесу в Україні. До приходу до Visa вона сім років працювала у компанії-конкуренті, а також має досвід роботи в Приватбанку та інших комерційних банках.
Попередня керівниця
Чорна змінила на посаді Світлану Чирву, яка керувала українським офісом Visa з 2019 року.
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Коментарі - 3
це ***…
чому не казати нормально, все одно в реєстрах і на документах вона КЕРІВНИК буде
Є нормальна машина — а є дитяча машинКА
Є майстер — а є якась майстерКА
Є серйозник керівник — а є якась там керівниЦЯ, або ще можна керівниЧКА)
ці фемінітиви звучать наче зменшувально пестливе щось, що зображує неповноцінність і відмінність між МАШИНОЮ і машинКОЮ
для чого займатися цією єрундою, якщо в слова традиційно не існує іншого закінчення… з директором чи керівником можна серйозно говорити, бо посада сама за себе каже, а коли чуєш «керівниця» або «директорка» то це звучить наче важливу і серйозну посаду людини заради жарту вирішили принизити, ну, ось там в нас директор, ось там в нас директорка…
це коли в людей вже фемінітив головного мозку, поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник
поставте фемінітиви до слів: аналітик, повар, полковник, солдат, воїн, сантехнік, генерал, комірник