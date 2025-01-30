Що спільного між планами США та України щодо буріння нових свердловин

США буритимуть більше нових свердловин, щоб наростити видобуток газу і нафти, наголошує президент країни Дональд Трамп. Які зараз обсяги видобутку пального в країні, на скільки його можна збільшити та що відбувається з цим напрямом в Україні, у колонці для ЕП розповів виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко. «Мінфін» вибрав головне.

«Weʼll drill, baby, drill», що в перекладі означає «Ми будемо бурити, крихітко, бурити» — наголосив новообраний Президент у своїй інавгураційній промові і неодноразово повторював це під час перегонів.

Фразу «Drill, baby, drill» приписують Майклу Стілу — колишньому віцегубернатору штату Меріленд, вона вперше прозвучала у 2008-му на з'їзді республіканців. Стіл активно пропагував морське буріння, як альтернативу залежності від іноземної нафти, адже в той час в США спостерігалися високі ціни на пальне через конфлікти на Близькому Сході.

Ця фраза у виконанні Дональда Трампа має ще амбітніший план. Збільшити і без того рекордно високий видобуток вуглеводнів та ще більше розширити експорт американських енергоресурсів всім світом.

Вуглеводнів багато, але буде ще більше

США пройшли довгий шлях від імпортної залежності. Якщо у 2008-му американські компанії за рік видобули 598 млрд кубометрів газу і щоденно виробляли 5 млн барелів сирої нафти і конденсату, то вже у 2023-му показники сягнули 1,12 трлн кубометрів і близько 13 млн б/д.

Торік, за даними управління енергетичної інформації США (EIA), видобуток сирої нафти встановив рекорд — 13,2 млн б/д, і цьогоріч очікується ще більшим — 13,5 млн б/д. Ці обсяги найближчим часом навряд чи будуть побиті будь-якою іншою державою у світі, оскільки жодна не дотягує до такої виробничої потужності.

Але, здається, і це не межа. Активність у бурінні нових газових і нафтових свердловин дозволить Штатам зростати надалі, щоб ще більше укріпитися на світовій арені.

Шлях розвитку

Пік буріння у США припав на 2014 рік, коли працювала рекордна кількість верстатів і налічувалося трохи більше 1 млн продуктивних свердловин. Це стало закономірним наслідком сланцевої революції, що відбулася у 2008—2014 роках.

Саме в цей період завдяки технологіям горизонтального буріння та ГРП вдалося переосмислити та модернізувати традиційний підхід. До речі, за останнє десятиліття частка горизонтальних свердловин зросла з 8% до 21%.

На обсяги видобутку та кількість пробурених свердловин значний вплив мали високі світові ціни і навпаки. Наприклад, у 2015−2016 роках, коли вони падали, разом із ними й «падали» обсяги буріння — знизилися майже втричі. Далі були своєрідні «гойдалки» балансу попиту і пропозиції, що посилилося профіцитом під час пандемії та енергокризою.

З огляду на життєвий цикл свердловин, який має періоди розквіту і спаду продуктивності, США продовжують пожинати плоди бувалої активності. Поточний видобуток й надалі залежить від нових свердловин, технологічного прогресу, балансу попиту і споживання, а також від вартості на глобальних ринках. Очевидним є те, що без подальшої активізації буріння, протягом наступних десятиліть виробництво стане менш результативним.

Зараз суттєвим бонусом для нафтогазовидобувників є цифрові інновації та штучний інтелект, в які вони вкладають величезні кошти та які все частіше застосовуються на промислах. Так, наприклад, Halliburton впроваджує електричні системи для проведення ГРП, що дозволяє знижувати викиди СО2 та операційні витрати.

Компанія Nabors Industries застосовує автоматизовані установки, які зменшують участь людей та підвищують результати буріння. Chevron використовує IoT для моніторингу та управління своїми операціями в реальному часі, що робить видобуток ефективнішим.

Новий енергетичний план

Згідно з інформацією EIA, найбільшими нафтогазовидобувними регіонами США є Техас і Нью-Мексико. Вже найближчим часом до цього переліку може додатися Аляска. На кінець 2022 року доведені запаси газу тут становили 3,45 трлн кубометрів із загального обсягу 19,5 трлн кубометрів у всій країні.

Саме Аляска фігурує в перших указах новообраного Президента, який скасував мораторій на буріння свердловин у штаті, а також у федеральних водах біля східного і західного узбережжя США. Йдеться, зокрема, про площу розміром щонайменше 6,5 млн га в Арктиці, де раніше заборонялися бурові роботи.

Аляска вже освоювалася нафтогазовидобувниками, пік видобутку вуглеводнів був у 1980-х роках. Із того часу обсяги виробництва суттєво зменшилися через виснаження деяких родовищ та запроваджені обмеження на розробку нових територій.

Серед причин були не лише екологічні ризики, про які часто говорять активісти й наголошують на загрозах для унікальних екосистем, що включають середовища проживання білих ведмедів, північних оленів та інших видів. Суворі кліматичні умови, танення вічної мерзлоти серйозно ускладнюють видобуток, а також будівництво та експлуатацію нафтогазової інфраструктури. На додачу до цього кардинально протилежні політичні погляди, які то дозволяють, то обмежують бурові роботи в найпівнічнішому штаті, залежно від того, хто приходить до влади.

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Видобуток на Алясці є високоризикованим, що вимагає десятиліть роботи та мільярдів доларів інвестицій. Тому, навіть попри гучні заяви та економічні вигоди, інвестори залишаються обережними та потребують довгострокових гарантій, які були б незмінними, незалежно від політичної кон’юнктури.

Американська ідея для українських реалій

Порівнювати Україну і США я не беруся. Але хочу провести деякі паралелі.

Газова залежність нашої держави завжди була нашим найбільшим викликом. Два роки поспіль й уперше за всі роки незалежності ми проходимо опалювальний сезон на газі власного видобутку. Умовно можемо вважати це своєрідною відправною точкою.

Хоча старт розпочався декілька років тому, коли газовидобувники почали активно бурити нові свердловини. Іншого варіанту, щоб суттєво наростити виробництво та стримати природне падіння на родовищах, просто не існує. І американський досвід є прямим підтвердженням.

Торік в Україні закладено трохи більше 140 нових свердловин. Роком раніше — 150, що стало рекордом. Завдяки новим свердловинам видобуток газу в країні зростає другий рік поспіль.

Ця тенденція може і має продовжуватися. А для цього бізнес повинен стабільно працювати, довгостроково планувати та реалізовувати задумане. Будь-які «шторми» у секторі чи кардинальні дії лише стримуватимуть прогрес і відкидатимуть нас на декілька кроків назад.

Газова самодостатність держави — не на рік-два, а на десятиліття, — має стати нашою національною ідеєю. Ресурс, який знаходиться глибоко в надрах, потрібно активно видобувати, щоб стати сильнішими й енергетично стійкішими. І в цьому мають бути зацікавлені всі без винятку.