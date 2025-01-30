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30 січня 2025, 10:00

Український банк дарує iPhone та інші гаджети Apple. Як взяти участь в акції

Щоб взяти участь в розіграші iPhone, Apple Watch та AirPods, потрібно здійснити лише 5 покупок карткою безвідсоткової розстрочки Мед від 50 грн кожна.

Український Unex Bank 30 січня запросив всіх українців взяти участь в акції «Плати Медом — вигравай Яблуко», яка триватиме до 20 лютого 2025 року. За її умовами, будуть розіграні три призи: Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium, смарт-годинник Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49 mm Titanium Case/Orange Alpine Loop L та гарнітура Apple AirPods 4.

Щоб взяти участь в акції, потрібно впродовж строку її дії здійснити лише 5 покупок карткою Мед у магазинах-партнерах програми безвідсоткової розстрочки, яких вже понад 3000 по всій Україні. Причому кожні додаткові 5 покупок карткою Мед на суму від 50 грн збільшують шанси виграти приз.

Картка Мед — це монобрендовий продукт Unex Bank, який дозволяє сплачувати частинами всі покупки, які здійснюються карткою Мед у мережі партнерських роздрібних точок продажів. Серед яких добре відома кожному ROZETKA, мережа супермаркетів VARUS, гіпермаркети FOZZY, Будинок Іграшок, магазини техніки Фокстрот, гастро- та виномаркети WINE TIME, таксі Uklon, аптечні мережі, СТО, заправки, хімчистки тощо.

Все, за що сплачено карткою Мед, автоматично ділиться на рівні щомісячні платежі без переплат. Максимальний ліміт розстрочки за карткою Мед становить 100 000 грн. Строк розстрочки залежить від угоди між банком та магазином-партнером, і може складати від 1-го до 12-ти місяців. А от реальна річна відсоткова ставка, розрахована за методикою НБУ, незмінна — 0,001%. Жодних комісій, авансових платежів не передбачено.

І, так, картку Мед можна оформити онлайн просто зараз, встановивши безкоштовний додаток Мед. Для цього потрібен лише смартфон та 10 хвили часу. Всі необхідні процедури з оформлення картки, розрахунку індивідуального ліміту розстрочки та укладання угоди проходять онлайн. У підсумку клієнт отримує дані картки, які можна додати до гаманця Google Pay або Apple Pay.

Тож, якщо у вас ще немає картки Мед, але є бажання взяти участь в акції, є сенс оформити цифрову картку Мед просто зараз.

Офіційні правила акції «Плати Медом — вигравай Яблуко» оприлюднені на сайті фінустанови.

Джерело: Мінфін
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