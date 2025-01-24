У 2024 році сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 3,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Торік до банків в управлінні ФГВФО надійшло 3,8 мільярда, найбільше — від продажу активів
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Із загальної суми надходжень за минулий рік 1,4 млрд грн банки отримали від реалізації активів. Тобто 37% від усіх надходжень становлять кошти від продажу майна.
Окрім того, 640,3 млн грн надійшло від погашення кредитів, 498,8 млн грн — від операцій з цінними паперами, 46,1 млн грн — від оренди майна. Ще 1,2 млрд грн надійшло з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
З цих коштів 433,7 млн грн становить сума від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.
Лідери за сумою надходжень
Лідерами за сумою надходжень у 2024 році стали:
- МР Банк — 780,1 млн грн;
- Банк Конкорд — 595,5 млн грн;
- Айбокс Банк — 587,7 млн грн;
- Промінвестбанк — 536,5 млн грн;
- Дельта банк — 303,3 млн грн;
- Мегабанк — 243,6 млн грн;
- Банк Форвард — 233,7 млн грн;
- Укрбудінвестбанк — 200,9 млн грн;
- Комінвестбанк — 121,1 млн грн;
- Банк Січ — 106,8 млн грн.
У ФГВФО нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
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