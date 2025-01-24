Торік до банків в управлінні ФГВФО надійшло 3,8 мільярда, найбільше — від продажу активів

У 2024 році сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 3,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Із загальної суми надходжень за минулий рік 1,4 млрд грн банки отримали від реалізації активів. Тобто 37% від усіх надходжень становлять кошти від продажу майна.

Окрім того, 640,3 млн грн надійшло від погашення кредитів, 498,8 млн грн — від операцій з цінними паперами, 46,1 млн грн — від оренди майна. Ще 1,2 млрд грн надійшло з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

З цих коштів 433,7 млн грн становить сума від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Лідери за сумою надходжень

Лідерами за сумою надходжень у 2024 році стали:

У ФГВФО нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».