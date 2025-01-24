Банківський застосунок Alliance має півмільйона завантажень за 5 місяців

Банківський застосунок від Alliance bank продовжує підкорювати фінансовий ринок України. За перші п’ять місяців після запуску його завантажили вже понад 500 тисяч користувачів, а 150 тисяч унікальних клієнтів щодня активно користуються можливостями застосунку.

Alliance став першим на ринку, хто об'єднав сервіси для фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб в одному універсальному інтерфейсі. Застосунок дозволяє вести як особисті, так і бізнес-фінанси без потреби встановлення бізнес-додатків.

Для фізичних осіб

Однією з головних переваг Alliance є кредитна картка «Стартова», яку визнано найвигіднішою за версією рейтингу Finance.ua. Її можна відкрити за три хвилини завдяки ідентифікації через «Дію». На «Стартову» можна отримати кредитний ліміт до 300 тис грн з найдовшим на ринку пільговим періодом на покупки — до 92 днів, а також грейс-періодом на P2P перекази та зняття готівки до 62 днів.

Користувачі картки також отримують унікальний кешбек: 30% у перший місяць (або до накопичення 500 грн кешбеку), а після цього діє постійний кешбек 1% без обмежень на максимальну суму накопичення. В Alliance не потрібно обирати категорії товарів — кешбек діє на всі покупки: онлайн та офлайн, в Україні та за її межами.

Окрім цього, картка «Стартова» пропонує вигідні тарифи, серед яких безкоштовні P2P-перекази на картки інших українських банків, безкоштовне поповнення картки безготівково, у касах Alliance bank і терміналах EasyPay, поповнення мобільного без комісії навіть із кредитних коштів і багато іншого.

А ще в застосунку Alliance діє реферальна програма, яка дозволяє отримувати до 1 250 грн щомісяця за запрошення друзів. Бонуси нараховуються за перших 5 друзів, які зареєструються за вашим реферальним посиланням та відкриють картку «Стартова», і їх можна запрошувати кожного місяця.

Також застосунок дозволяє дистанційно відкривати депозити у гривнях, доларах США та євро за вигідними умовами.

Для ФОПів та юридичних осіб

Для підприємців Alliance пропонує низку безкоштовних послуг, серед яких:

Безкоштовне відкриття та обслуговування бізнес-рахунку протягом першого року

Безкоштовні поповнення рахунку та перекази на всі рахунки в Alliance bank

Безкоштовні бюджетні платежі

Безкоштовну бізнес-картку з мінімальною комісією за зняття готівки — 1%

Безкоштовну віртуальну картку «Стартова» для особистих потреб

Пластикові версії обох карток, для бізнесу та особистих потреб, можна також отримати абсолютно безкоштовно.

Застосунок Alliance продовжує активно зміцнювати позиції на ринку і впроваджувати нові продукти та сервіси для користувачів. Встановити Alliance та оцінити його функціонал і переваги можна за посиланням.