На допомогу роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній податковій службі Комітет ВР ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. Про це у телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетьманцев.
23 січня 2025, 12:25
БЕБ візьметься за продавців Apple
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
«Переконаний, ми разом маємо ухвалити і якнайшвидше перемогти тінь у цьому секторі», — написав він.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 7
Видимо пренадлежит он какому то депутату.