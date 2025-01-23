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23 січня 2025, 12:25

БЕБ візьметься за продавців Apple

На допомогу роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній податковій службі Комітет ВР ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. Про це у телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетьманцев.

На допомогу роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній податковій службі Комітет ВР ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки.
Фото: antikor.com.ua

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Що відомо

«Переконаний, ми разом маємо ухвалити і якнайшвидше перемогти тінь у цьому секторі», — написав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+135
Riojas
Riojas
23 січня 2025, 12:33
#
На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает ©
+
+60
Strain
Strain
23 січня 2025, 12:41
#
Я смотрю они упорно не хотят замечать магазин Stylus который уже десятилетие торгует полным серяком с большими скидками и без фискальных чеков.
Видимо пренадлежит он какому то депутату.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
23 січня 2025, 13:09
#
Но-но, не трогайте мне стилус, они мне технику сони привозят на второй день после выхода, задолго до официалов.
+
+90
Я_ __
Я_ __
23 січня 2025, 12:51
#
Якби БЕБ були б зацікавленні в притягненні когось до відповідальності і розкритті реальних злочинів на дуже і дуже великі суми, то достатньо було б зайти на prozzoro і подивитися тендери місцевих, селищних рад і інших державних органів :)
+
+105
Strain
Strain
23 січня 2025, 13:30
#
Всё еще проще. Идёте к любому врачу или сотруднику ТЦК домой и находите под матрасом миллионы долларов.
+
0
SamBB
SamBB
23 січня 2025, 14:44
#
Назвами магазинів в цьому рішенні щипач кагбе намекає що потрібно їхати домовлятись поки не общипали :)))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 січня 2025, 14:45
#
Просто надо совмещать поездки на отдых и покупать в эмиратах . В этом году не получилось , пришлось купить по негуманной цене , цена 16 на максималках — 2300 долл … это пипец . куда еще подымать то .
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