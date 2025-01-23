БЕБ візьметься за продавців Apple

На допомогу роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній податковій службі Комітет ВР ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. Про це у телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетьманцев .

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Що відомо

«Переконаний, ми разом маємо ухвалити і якнайшвидше перемогти тінь у цьому секторі», — написав він.