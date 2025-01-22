Компенсація за купівлю української техніки: Мінекономіки розширило перелік

Міністерство економіки розширило перелік вітчизняної техніки й обладнання, покупці якої можуть отримати 15% компенсації її вартості (без ПДВ). Тепер в переліку 447 найменувань від 19 виробників. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Зазначається, що значна частина з понад 300 нових найменувань — це енергетичне обладнання: трансформатори різної потужності, сонячні електростанції, електророзподільне обладнання.

«В умовах постійних атак ворога його наявність в достатній кількості є надзвичайно важливою для стабільної роботи нашої енергосистеми та швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Повернення державою 15% вартості робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців, та водночас гарантує стабільно високий попит виробникам», — наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Окрім енергетичного обладнання, в переліку з’явились нові моделі пасажирських ліфтів та міських автобусів. Загалом до програми компенсації додано продукцію п’яти нових компаній:

ТОВ «Запорізький Автомобілебудівний завод»,

ТОВ «Завод ЕлектронМаш»,

ТОВ «Укрелектроапарат»,

ТОВ «Тер Сан Енерджі»,

ТОВ «Інтелдім».

Щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.

Протягом 2024 року учасниками програми стали 23 банки. А з 16 січня до цього переліку доєднався й Приватбанк. Повний список банків можна подивитися за цим посиланням.