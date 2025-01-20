Рейтинг імміграції: до яких країн з'їжджаються з усього світу, а з яких — їдуть

Чисельність людей на планеті вже перевищила 8 млрд осіб. У яких країнах проживає найбільше людей, і до яких країн мігрує більшість — вивчив World Population Review. «Мінфін» вибрав головне.

У свіжому звіті World Population Review розглядаються 234 країни. У ренкінгу 2024 року, на першому місці за кількістю населення у світі Індія: у ній проживає 1,45 млрд осіб — 18,13% усіх людей у світі.

До п'ятірки найнаселеніших входять також Китай (1,42 млрд), США (345,42 млн), Індонезія (283,49 млн) та Пакистан (251,27 млн). Україна у цьому ренкінгу перебуває на 47 місці: за оцінками World Population Review, чисельність українців становить 37,86 млн.

У відносному вираженні найбільше людей, за підсумками 2024 року, приїхали до Чаду (+5,07%), де мешкає зараз 20,3 млн осіб. У лідерах за зростанням у відсотках також ще Оман, Сирія, Токелау та Південний Судан. Щоправда, в абсолютному вираженні кількість тих, хто приїхав до цих країн, загалом близько 2 млн осіб. Якщо дивитися на реальну кількість тих, хто приїхав, то не дивно, що на першому місці — США.

США

У США проживає найбільша кількість іммігрантів у світі — 50,6 млн, таким чином, трохи більше 15% від загальної чисельності населення народилися в іншій країні. З 1965 року кількість іммігрантів у США збільшилася щонайменше на 400%.

Серед іммігрантів США представлені майже всі країни світу. Лідирує Мексика, на частку якої припадає понад 11 мільйонів, або приблизно 25% від усіх іммігрантів у Сполучених Штатах. Імміграція, звичайно, відіграла важливу роль у становленні країни. Більшість громадян «Великого американського плавильного котла» є нащадками іммігрантів, зокрема, перших європейських поселенців.

Німеччина

На другому місці рейтингу Німеччина — +15,8 млн іммігрантів. У цій країні діють такі програми, як «Карта шансів» (Chancenkarte), спрощено вимоги щодо в'їзду кваліфікованих працівників. З червня до жовтня 2024 року Німеччина видала близько 2500 віз Chancenkarte. Із такою візою можна приїжджати на пошук роботи без попереднього трудового договору. Більшість власників карток — громадяни Індії (780 віз), за якими слідують заявники з Китаю, Туреччини та Пакистану.

З червня 2024 року у ФРН набув чинності новий закон, який скоротив термін перебування для отримання громадянства з 8 до 5 років. За деяких умов паспорт Німеччини можна отримати лише через три роки. Щоправда, чекати на натуралізацію можна роками. Крім того, в країні змінюється політична система. Після виборів можлива зміна правил та посилення міграційної політики.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія посіла третє місце — 13,5 млн. У цій ісламській державі теж прагнуть залучити іноземців із високою кваліфікацією. Зокрема, з минулого року працює програма «Резидентство для особливих талантів». Вона розрахована на професіоналів у сферах охорони здоров'я, цифрових технологій, фінансових послуг, космосу та оборони, енергетики. Також у країні чекають фахівців металургійної та гірничодобувної промисловості, логістики та транспорту, туризму, харчових та сільськогосподарських технологій.

У Саудівській Аравії також є програми для інвесторів, підприємців та покупців нерухомості.

Великобританія

На п'ятому місці Великобританія — 9,4 млн. До цієї країни, за оцінкою уряду, у червні 2024 року приїхали жити 1,2 млн осіб. Близько 86% (1 млн) були громадянами держав, які не входять до ЄС. Десять відсотків (116 000) прибули з Євросоюзу, а також Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії.

Індійці стали найпоширенішою національністю серед іммігрантів із третіх країн — як через робочі (116 000), так і через навчальні (127 000) причини. 295 000 (29%) прибули на навчання, 80 000 (8%) приїхали як утриманці, що менше, ніж 115 000 у червні 2023 року. Це випливає зі змін у правилах видачі студентських віз, які набули чинності у січні 2024 року, що обмежили можливість більшості іноземних учнів привозити із собою членів сім'ї.

Близько 184 000 (18%) громадян країн, що не входять до ЄС, прибули як основні заявники на роботу, що можна порівняти з червнем 2023 року (189 000), але менше, ніж у грудні 2023-го (219 000). Число утриманців, які прибули до Великобританії у червні 2024 року (233 000), було більшим, ніж кількість основних заявників на роботу. Це перевищує рівень 166 000 у червні 2023 року, але останні дані вказують на перші ознаки зниження. Зміни у правилах імміграції, пов'язаних із роботою, які набули чинності у березні та квітні 2024 року, ймовірно, вплинули на останні показники.

ОАЕ

На 6 місці — ОАЕ. Цю країну World Population Review назвали унікальною країною з першої десятки. Тут 8,7 мільйона іммігрантів становлять майже 89% загальної чисельності населення. Таким чином, в ОАЕ один із найвищих у світі показників частки іммігрантів щодо загальної чисельності населення.

Топ-10 країн із найбільшою кількістю іммігрантів

Джерело: World Population Review, ООН, 2020

Де живуть найбільші діаспори

В Індії відзначено найбільшу кількість емігрантів — загалом 17,9 мільйона осіб. Значні показники населення, які залишили країну, у Мексиці, — 11,2 млн, росії — 10,8 млн, Китаї — 10,5 млн, і Сирії — 8,5 млн.

При цьому дано пояснення, що дані про емігрантів не завжди так само точні, як дані про іммігрантів, переважно тому, що більшість урядів не так турбуються про тих, хто залишає країну, як про тих, хто в'їжджає та користується державними послугами чи інфраструктурою.

Однак із цього правила є винятки, оскільки такі країни, як Північна Корея та контрольований талібами Афганістан, дуже зацікавлені у тому, щоб не дати мешканцям емігрувати.

Джерело: World Population Review, ООН, 2020