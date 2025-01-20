Автоматизація звітності з SAF-T UA: Нові податкові виклики та можливості для бізнесу

Україна продовжує активно впроваджувати ефективні європейські стандарти, трансформуючи свою податкову систему. Однією з таких важливих змін є впровадження SAF-T UA — європейського стандарту електронної звітності для подання податкових декларацій у структурованому форматі XML. Такий підхід сприяє безконтактній взаємодії з державними органами контролю, що мінімізує можливості для корупційних маніпуляцій завдяки усуненню зайвих бюрократичних факторів.

Які вимоги ДПС до подання звітності SAF-T UA та виклики для бізнесу, пов’язані з цим?

Згідно з законопроєктом № 6255 від 2 листопада 2021 року планується, що з 2025 року SAF-T UA стане регулярною щорічною податковою звітністю для великих платників податків (ВПП), а з 2027 року — для всіх платників ПДВ. Законопроєкт також передбачає штрафні санкції за неподання SAF-T UA.​ Тому компаніям важливо бути готовими до майбутніх змін й викликів, котрими вони супроводжуються.

Попри те, що на сайті Електронного кабінету ДПС вже є розділ, де можна завантажити приклад формату файлу SAF-T UA, переглянути рекомендації та отримати розшифровки щодо кожного поля, питань виникає досить багато. Всі ключові моменти в деталях розбирає на своєму вебінарі Наталія Єфімова — Product Owner SMART accounting UA в компанії SMART business. Ділимось з вами записом, котрий буде корисний фінансовим директорам, головним бухгалтерам, IT-спеціалістам, керівникам відділів звітності та всім, хто бере участь у процесах підготовки та поданні податкової звітності компанії.

Наразі фахівці здебільшого стикаються із запитаннями щодо збору та обробки даних, а також формування і структури файлу SAF-T UA, що містить такі обов’язкові елементи:

1. Заголовок — ключова частина, що містить найменування, код ЄДРПОУ, контактні дані, адресу електронної пошти та версію файлу.

2. Довідники — це основа, на якій будується вся звітність. У SAF-T UA передбачено 15 типів довідників, кожен з яких містить визначений перелік полів, необхідних для заповнення.

3. Бухгалтерські операції — один з основних розділів SAF-T-файлу, що охоплює всі фінансові транзакції підприємства.

4. Інформація про документарне забезпечення даних — розділ, що містить інформацію про первинні документи.

Тому для успішного формування файлів SAF-T UA важливо зосередитися на структурі даних та їхніх зв’язках. Компанія SMART business детально розібралась у всіх тонкощах цього процесу та розробила власне рішення SMART SAF-T UA, що мінімізує труднощі й виклики для українських підприємців, пов’язані з поданням звітності у цьому форматі.

Яка основна функціональність та переваги рішення SMART SAF-T UA?

Під час розробки рішення компанія SMART business врахувала як міжнародний досвід, так і місцеві нормативні вимоги для впровадження SAF-T UA. Зокрема концепцію електронного аудиту, затверджену Міністерством фінансів у 2022 році, наказ Мінфіну про затвердження порядку надання документів ВПП в електронному форматі та наказ Міндоходів про затвердження стандартного електронного документообігу звітності. Рішення автоматизує процес підготовки та вивантаження всіх необхідних даних відповідно до вимог SAF-T UA, що суттєво спрощує процес звітності для українських підприємств.

Пропонуємо розглянути детальніше функціональні переваги SMART SAF-T UA:

1. Відповідність вимогам ДПС: рішення повністю відповідає системним вимогам до подання звітності через Електронний кабінет платника та XSD-схемі, опублікованій на сайті ДПС, що забезпечує актуальність формату для українських підприємств. Наприклад, для забезпечення успішного подання звітності система надає можливість стискання файлу до формату ZIP. При цьому рішення враховує, що максимальний розмір архіву не може перевищувати 2 ГБ, а розмір XML-файлу SAF-T UA — 600 МБ.

2. Єдина база для всіх процесів: всі дані зберігаються та обробляються в єдиній системі Business Central, тому немає потреби переносити або інтегрувати дані з однієї платформи в іншу. Коли всі процеси — від первинних документів до звітності — автоматизовані в рамках однієї системи, це знижує ризики помилок, що часто виникають за ручного перенесення або інтеграції даних між різними платформами.

3. Автоматизована перевірка та заповнення даних: рішення перевіряє кожне поле файлу SAF-T UA на відповідність вимогам. Якщо, скажімо, кількість символів у певних полях перевищує ліміт або поле пропущено, система врахує це і попередить користувача, дозволивши внести корективи. Таким чином, алгоритми перевірки забезпечують повну відповідність вимогам звітності.

4. Зберігання та аналіз файлів: згенеровані файли SAF-T UA зберігаються у системі, що дозволяє повернутись до них у будь-який момент для перегляду, коригування чи аналізу. Така можливість корисна для відстеження змін і порівняння даних за різні періоди.

5. Автоматизовані перевірки перед вивантаженням: рішення має вбудовані перевірки на кожному етапі роботи з даними: від створення карток довідників до вивантаження в XML. Наприклад, якщо під час введення даних не було зазначено реєстраційний номер клієнта, система попередить про це, дозволивши користувачу виправити помилку перед вивантаженням звіту. На превʼю-сторінках доступні такі функції як фільтрація, сортування, є режим роботи зі зведеними таблицями. Також таблиці попереднього перегляду можна вивантажити в Excel, внести необхідні коригування та завантажити дані в систему.

6. Гнучкість вивантаження даних: рішення дозволяє вивантажувати окремі розділи або таблиці за запитом. Наприклад, тільки інформацію про запаси чи контрагентів за певний період. Наявність такої функціональності дозволяє підприємству оперативно реагувати на специфічні запити податкової інспекції. Також система підтримує вивантаження необхідних ХML-файлів в архів, без попереднього перегляду​. Або ж з заповненням прев'ю-таблиць даними для перевірки й редагування.​ Так, вивантаження файлу у форматі XML без попереднього перегляду підходить для компаній з великими обсягами даних. У цьому режимі система виконує всі перевірки, але не зберігає додаткові таблиці в базі, що дуже зручно з погляду оптимізації.

7. Контроль відповідності вимогам: після завершення перевірки система не дозволить вивантажити файл з виявленими невідповідностями, що додатково запобігає поданню некоректної звітності.5.

8. Моніторинг файлів: система відстежує всі дії, пов'язані з файлом: логи, перевірки та внесені користувачами зміни. Все це дає можливість розуміти, хто і коли вносив зміни, забезпечуючи прозорість і контроль на кожному етапі роботи.

Як бачимо, функціональність рішення відповідає всім необхідним потребам компанії, що готується до регулярного подання звітності у форматі SAF-T UA.

Однією з ключових переваг рішення SMART SAF-T UA є інтеграція з Business Central та SMART Accounting for Ukraine — програмним забезпеченням для автоматизації бухгалтерського обліку, що спеціально адаптоване для українського ринку. Саме ця синергія дозволяє контролювати цілісність даних на кожному етапі.

Business Central є хмарним рішенням, яке не потребує оновлення серверного обладнання та його технічного обслуговування, що значно знижує витрати компанії на підтримку інфраструктури й робить впровадження фінансово вигідним кроком. Крім того, команда експертів SMART business постійно відстежує зміни в українському податковому законодавстві та оперативно інтегрує їх у нові версії рішення, забезпечуючи актуальність вашого програмного забезпечення.

Додатковою перевагою є легка інтеграція з іншими технологіями Microsoft, що дозволяє вам керувати ключовими бізнес-процесами з єдиної платформи, масштабувати стратегії розвитку та мінімізувати технічні труднощі й фінансові витрати.

Будьте готові до змін вже сьогодні! Замовляйте демонстрацію рішення та дізнавайтеся про його додаткові переваги.