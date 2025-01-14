Український банк пропонує кредит готівкою за «картковою» ставкою

Ключова особливість кредиту готівкою «Сніжний» — лояльні умови кредитування. Пропозиція є тимчасовою та стане у нагоді саме тим з українців, хто на початку року планує великі покупки: ремонт, придбання побутової техніки тощо.

За умовами кредиту можна отримати до 350 000 гривень готівкою, чого вистачить навіть на придбання недорого авто. А зважаючи на тривалий строк кредитування — до 49 місяців — обслуговування позики не буде надто обтяжливим для сімейного бюджету.

«Проте головна принада „Сніжного“ — відсоткова ставка. Так, це кредит готівкою, але реальна річна відсоткова ставка за ним, що розрахована за методикою НБУ, становить від 34,7% до 41,1% в залежності від суми та строку кредитування. Це приблизно стільки ж, скільки українські фінустанови пропонують за кредитними картками. Тобто умови кредитування справді лояльні», — розповідає директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

Оформити кредит готівкою можна у будь-якому відділенні Unex Bank. Але завчасно розрахувати вартість кредиту за обраними параметрами можна в інтерактивному калькуляторі на сайті установи. І одразу після цього залишити заявку на кредит готівкою — за кілька хвилин менеджер банку зателефонує для з’ясування деталей та допоможе дізнатися попереднє рішення.

Кредит готівкою «Сніжний» з лояльними умовами діє тимчасово. Оформити його можна лише до 17 січня 2025 року.