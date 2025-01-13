Поганий рік для росії: світовий ринок заллють дешевою нафтою

Основні американські фондові індекси закрили минулий тиждень зниженням. Хороші дані щодо ринку праці США показали силу американської економіки та схвилювали інвесторів. Адже це означає, що ФРС може загальмувати зі зниженням ставок, а це завжди погано для акцій.

Новий рік приніс на фондовий ринок нові тренди. Енергетичний сектор S&P 500 продемонстрував на початку 2025 року стрімке зростання: S&P 500 Energy із початку року підвищився на 2,2%, ставши лідером серед 11 секторів S&P 500 і випередивши зростання основного індексу на 0,4%, передає Bloomberg.

Аналітик BTIG Джонатан Крінскі, якого цитує агентство, назвав це переходом «із гірших у найкращі» та пояснив таку динаміку інтересом інвесторів до акцій компаній, які добувають і продають природний газ. Ці папери «демонструють очевидне лідерство», оскільки ціна на сировинні товари «відскочила від багаторічних мінімумів», написав Крінскі.

Так, галузевий біржовий фонд First Trust Natural Gas ETF із початку цього року зміцнився на 3,8%, показавши сильніший результат, ніж індекс S&P 500 Energy.

Подорожчання акцій сектору у новому році відбувається на тлі погіршення прогнозів Волл-стріт щодо перспектив нафтогазових компаній, зазначає Bloomberg. У середу RBC Capital Markets знизив рейтинг сектора з Overweight, що передбачає очікування зростання «вище за ринок», до «нейтрального».

Аналітик банку Лорі Кальвасіна зазначила, що оцінка RBC є «найпесимістичнішою на глобальному рівні». Аналогічним чином Ned Davis Research знизив рейтинг енергетичного сектора в грудні, пославшись на те, що ціни на нафту важко утримують свої позиції.

При цьому аналітики впевнені, що у 2025 році запаси нафти чинитимуть тиск на її вартість. За даними Bank of America, середня ціна на марку Brent у 2025 році становитиме $65 за барель, оскільки видобуток нафти в країнах, що не входять до ОПЕК, випереджає зростання світового споживання.

Головні злети та падіння минулого тижня

Окрім компаній енергетичного сектора, інвесторів змогли порадувати представники інших секторів.

Топ-3 компанії, що показали найбільше зростання/падіння минулого тижня

Компанія Тікер Результат за тиждень, 6−10 січня (%) Walgreens Boots Alliance, Inc. WBA 23,79 Constellation Energy Corporation CEG 20,92 FTAI Aviation Ltd. FTAI 14,96 Edison International EIX -18,55 Fangdd Network Group Ltd. DUO -18,87 Mobileye Global Inc. MBLY -27,88

Котирування Walgreens Boots Alliance, Inc. ( WBA ), однієї з найбільших мереж аптек у США, злетіли майже на 30% після презентації квартального звіту — такого зростання компанія не бачила з 1970 років.

10 січня компанія повідомила, що у першому кварталі 2025 фінансового року, який закінчився 30 листопада, її скоригований прибуток на акцію скоротився, але не так сильно, як побоювалися інвестори. Він упав на 27% у річному вимірі — до 51 центу — майже на 38% вище за прогнозовані аналітиками Волл-стріт 37 центів, навів Reuters дані LSEG.

Виторг мережі збільшився на 7,5% (до $39,5 млрд), порівнюючи з тим же періодом минулого фінансового року, і трохи перевершив оцінки аналітиків. Кращим за прогнози виявився і виторг від роздрібного аптечного підрозділу Walgreens у США.

Ринкова вартість Walgreens знижується протягом останнього десятиліття, що чинить на неї тиск і підштовхує до значних змін, зазначає Bloomberg. Роздрібний бізнес компанії зазнає труднощів на фоні конкуренції з онлайн-ритейлерами, на кшталт Amazon і Costco Wholesale, де споживачі можуть замовити аналогічні товари дешевше та не виходячи з дому.

Інвесторів, як і раніше, хвилює, чи зможе Walgreens здійснити трансформаційні кроки, такі як продаж компанії або розподіл бізнесу. Як пише Bloomberg, мережа веде переговори про купівлю із приватною інвестиційною компанією Sycamore Partners та шукає потенційних покупців для міжнародного бренду Boots.

Спроба викупити мережу інвесткомпанією KKR у 2019 році не мала успіху, відтоді Walgreens втратила понад 80% своєї ринкової вартості, нагадує Bloomberg.

За даними MarketWatch, за динамікою акцій Walgreens стежать 20 аналітиків. Більшість із них налаштовані нейтрально та радять тримати її папери у портфелі (рейтинг Hold). Ще четверо пропонують їх до придбання (Buy), а решта троє рекомендують продавати (рейтинги Underweight та Sell).

Ціна акцій Constellation Energy Group (CEG) минулого тижня підскочила до $305,19 за акцію, проти $250,11 тижнем раніше, на новинах про плани щодо придбання геотермальної компанії Calpine Corp. за колосальні $16,4 млрд.

План поглинання CEG називають одним із найбільших в історії енергетичної галузі США. Він виник на тлі зростання попиту на електроенергію, обумовленого швидким розвитком сектора штучного інтелекту. ШІ необхідні величезні обсяги енергії для центрів обробки даних. Попит на електроенергію також збільшується через будівництво нових заводів у Сполучених Штатах та ширше використання електромобілів та теплових насосів.

Коментуючи майбутню угоду, генеральний директор Constellation Energy Джо Домінгес повідомив інвесторів, що попит на енергоносії «зросте до рівня, якого ми не бачили за все своє життя».

Після завершення угоди Constellation, наразі найбільший виробник атомної енергії в США стане найбільшим незалежним постачальником електроенергії в США, що значно розширить спектр генеруючих потужностей, що працюють на природному газі.

Акції компанії з лізингу літаків FTAI Aviation (FTAI) знову почали зростати після того, як аналітик Wolfe Майлз Волтон підвищив рейтинг акцій з «Утримувати» до «Купувати» і встановив цільову ціну $190. Це означає потенційне 10%-ве зростання, порівнюючи з тим, де акції торгувалися до оголошення про підвищення рейтингу.

Такий перегляд рекомендацій став можливим завдяки оприлюдненій FTAI Стратегічній ініціативі капіталу. У рамках проєкту інституційні інвестори купуватимуть вузькофюзеляжні літаки, які здає в оренду FTAI. Фірма вже уклала угоду про продаж 46 таких літаків інвесторам за $549 млн. FTAI, як і раніше, виконуватиме роботи з технічного обслуговування та ремонту двигунів літаків, що дозволить їй і надалі отримувати дохід від сервісу літаків.

Акції FTAI Aviation дуже волатильні: за останній рік їхня ціна змінювалася 21 раз на понад 5%, пише Yahoo Finance.

Тижнем раніше акції компанії зросли на 15,2% на тлі фінансових прогнозів на 2025 фінансовий рік, що обнадіюють.

Топ-5 подій для ринків цього тижня

Увага інвесторів в американські акції знову буде прикута до інфляції. Цього тижня мають вийти два важливих звіти — з оптової інфляції та індекс споживчих цін у США. Крім того, у Штатах стартує новий сезон звітності.

Китайська економіка подала позитивний сигнал

У понеділок, 13 січня, головне митне управління Китаю повідомило про зростання експорту в грудні на 10,7% рік до року — після несподіваного спаду в листопаді. Це значно вище за консенсус-прогноз у 7,3%.

CNBC пов'язує це з очікуванням підвищення ввізного мита з боку США після інавгурації Дональда Трампа. Позитивна динаміка ключового чинника зростання китайської економіки підвищує шанси на те, що Пекін зможе звітувати про досягнення мети зі зростання ВВП на 5% у 2024 році (це стане відомо вже у п'ятницю).

Дані щодо економіки США підкажуть подальші дії ФРС

У середині тижня Мінпраці США оприлюднить індекс споживчих цін (CPI) за грудень. Будь-які ознаки того, що інфляція є стійкішою, ніж очікувалося, можуть загострити сумніви Волл-стріт у готовності ФРС і надалі знижувати відсоткові ставки. Інвестори вже почали хвилюватись після виходу звіту щодо ринку праці минулого тижня. Тож інфляційний зріз може стати черговою поганою новиною для облігацій і ще більше підвищить курс долара, попереджає The Wall Street Journal.

Вказівки на те, що економіка США набирає обертів, також можуть вплинути на очікування щодо ставок, зазначає WSJ. У другій половині тижня буде опублікована статистика з роздрібних продажів у країні за грудень, а також з безробіття та промислового виробництва.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що тепер очікують від Федеральної резервної системи лише двох знижень відсоткових ставок цього року — у червні та грудні, а також одне додаткове зниження у 2026 році. В результаті ставка ФРС опуститься до діапазону від 3,5 до 3,75% із поточних 4,25 до 4,5%.

Раніше Goldman Sachs прогнозував три зниження ключової ставки Федрезерва цього року.

Великі банки починають звітувати про прибутки

JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup та Goldman Sachs опублікують звіти за четвертий квартал у середу, 15 січня, а Bank of America та Morgan Stanley звітуватимуть про свої результати у четвер, 16 січня.

Очікується, що високі комісії за інвестиційний банкінг, великий дохід від торгових операцій та послаблення тиску у бік підвищення ставок за депозитами забезпечать позитивний сезон звітності для американських банків.

Позитивний настрій інвесторів щодо результатів банків також зріс після перемоги Дональда Трампа на виборах. Оскільки, як очікується, він здійснить низку заходів для дерегулювання та проведе сприятливі для бізнесу податкові реформи, які можуть значно підвищити прибутковість банків.

Інфляція у Великій Британії

Великобританія опублікує дані щодо динаміки споживчих цін та цін виробників за грудень. Увага до цього ринку зросла, оскільки останніми днями дохідність 30-річних британських бондів підскочила до найвищого рівня з 1998 року, а курс фунта стерлінгів упав, нагадує WSJ.

Дохідність британських державних облігацій неухильно зростає з вересня, відображаючи зниження очікувань подальшого пом'якшення монетарної політики Банком Англії, додаткові запозичення у бюджеті нового уряду від 30 жовтня та вищу дохідність казначейських облігацій США. Оскільки очікується, що Трамп проводитиме м'яку податково-бюджетну політику та підвищить тарифи.

За прогнозами, грудневий індекс споживчих цін покаже річне зростання на 2,6%, залишаючись вищим за цільовий показник Банку Англії в 2%. Коментарі офіційних осіб Банку Англії також будуть у центрі уваги: ​​у вівторок, 14 січня, виступить заступник керуючого Сара Бріден, а наступного дня — член Комітету Алан Тейлор.

ЄЦБ розкриє внутрішню кухню грудневого засідання

У четвер, 16 січня, Європейський Центробанк опублікує звіт за підсумками грудневого засідання. Економісти шукатимуть у ньому коментарі, що вказують на можливість чергового зниження ставки на засіданні регулятора наприкінці січня.

Опитування, опубліковане у Financial Times декілька днів тому, показує, що велика кількість економістів вважає, що ЄЦБ надто повільно знижував відсоткові ставки, з огляду на те, що зростання в єврозоні є дуже слабким.

«Ми очікуємо на помірне відновлення економіки. Ми не бачимо такого ризику рецесії, який би вимагав різкого прискорення пом'якшення грошово-кредитної політики», — заявив Філіп Лейн, член Виконавчої ради ЄЦБ.