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9 січня 2025, 12:33

Кількість кібератак на Україну за рік зросла на 70%

У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла на 69,8%, досягнувши 4 315 інцидентів, у порівнянні з 2 541 роком раніше. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 69,8%, досягнувши 4 315 інцидентів, у порівнянні з 2 541 роком раніше.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що найчастіше зловмисники атакують місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.

Найпоширенішими типами інцидентів є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, фішинг, шкідливе підключення, компрометація облікового запису або системи.

Метою зловмисників є викрадення чутливої інформації, а також знищення даних та інформаційних систем.

Урядова команда реагування на кіберінциденти CERT-UA зазначає, що наразі спостерігається стійка тенденція до зростання кібератак передусім на критично важливу інфраструктуру України.

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Ворог не полишає спроб дестабілізувати нашу країну і за допомогою кіберзброї. Це свідчить про те, що протистояння в кіберпросторі залишається однією з найгарячіших точок війни.

В урядовій команді припускають, що рф продовжить застосовувати усі можливі методи для отримання інформації важливої для ворога. Не припинятимуться й деструктивні атаки проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
9 січня 2025, 13:01
#
«Кількість кібератак на Україну за рік зросла на 70%»

І скільки з них були вдалими, а скільки ні? Скільки атак вдалося відбити? Як розуміти по цій інформації, чи справляються відповідні спеціалісти з своєю роботою, чи їх треба звільнити і посадити на їх місце інших людей.
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0
KValera
KValera
9 січня 2025, 14:08
#
Я_ __. Ви що не слухаєте міністра цифрової трансформації? Він же вже давно сказав «Роль кібербезпеки трохи перебільшена»
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