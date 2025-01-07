Шокова терапія позаду: як змінює економіку Аргентини бензопила Мілея

Президента Аргентини Хав'єра Мілея співвітчизники називають божевільним. При цьому він має 50%-ий рейтинг схвалення , хоча за останній рік він провів найжорсткішу програму економії. За рік він ліквідував бюджетний дефіцит Аргентини, в історії країни це сталося вперше за 123 роки. Підхід Мілея значною мірою спирається на агроекспорт, видобуток корисних копалин та продаж газу та нафти, кажуть аналітики. Що вдалося Мілею та чому, розповів віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко. «Мінфін» вибрав головне.

У листопаді 2023 року економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей, який себе називає анархо-капіталістом, був обраний президентом Аргентини. Палкий фанат Аль Капоне, котрий стверджує, що отримує телепатичні поради від своїх п'яти клонованих англійських мастифів.

Економічна криза, успадкована Мілеєм від попереднього пероністського уряду, «була схожа на бомбу, яка ось-ось вибухне»: галопуюча гіперінфляція на рівні 211% у 2023 році та рівень бідності 45%.

Відразу після вступу на посаду Мілей «увімкнув бензопилу», швидко перейшовши до скорочення видатків, ліквідації міністерств та звільнення сотень бюрократів. Водночас були урізані пенсії та зарплати держслужбовців, а державні інфраструктурні проєкти були згорнуті.

Вже в перший повний місяць перебування Мілея на посаді, скорочення витрат призвело до бюджетного профіциту, а також кожного наступного місяця, що стало майже безпрецедентним у новітній історії Аргентини. Загалом Мілей скоротив державні витрати на 30%, порівнюючи з минулим роком.

Після величезної девальвації валюти, проведеної урядом Мілея, у грудні 2023 року ціни підскочили на 25%. Але наразі щомісячна інфляція становить 2,4%, що є найнижчим показником за останні 4 роки.

Джерело: Atlantic Council

Презирство президента до адміністративної держави завойовує прихильність серед впливових осіб за межами Аргентини, особливо серед найближчого оточення новообраного президента США Дональда Трампа. Ілон Маск і Вівек Рамасвамі, соратники Трампа, відповідальні за скорочення федерального уряду США, добре відгукуються про заходи жорсткої економії Мілея, причому Рамасвамі виступає за «скорочення в стилі Мілея, на стероїдах».

Завдяки посиленню монетарного режиму та схемі податкової амністії, яка стимулювала аргентинців повертати доларові заощадження в банківську систему, Центральний банк Аргентини почав залучати мільярди нових валютних резервів (проте загальні резерви залишаються від'ємними).

Було затверджено пакет стимулювання інвестицій RIGI («Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones» («Система стимулів для великих інвестицій»), як частину комплексного закону, що включає 30-річні податкові пільги та спрощення зовнішньої торгівлі для великих інвестицій (понад 200 мільйонів доларів США) до вибраних секторів (включаючи енергетику, сировинні ресурси, інфраструктуру, технології). Ці умови влада не має права переглядати або скасовувати протягом 30 років. На додачу, у 2025 році планується зниження кількості податків на 90%.

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Втім, затягування пасків відбулося за високу соціальну ціну, спровокувавши рецесію, зростання безробіття і падіння реальної заробітної плати як у державному, так і в приватному секторах. Основний удар припав на робітничий клас.

Але вже є певні ознаки того, що найболючіша фаза реформ Мілея, вірогідно, вже позаду: споживчі витрати та виробництво демонструють позитивну тенденцію. У вересні зростання заробітних плат випереджало інфляцію шостий місяць поспіль.

За оцінками Світового банку, минулорічна рецесія в Аргентині поступиться місцем 5% економічному зростанню у 2025 році.

Ситуація є все ще дуже крихкою, але завдяки блискавичним реформам в Аргентині просто зараз відбувається справжнє економічне диво.