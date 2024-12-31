Скільки банки реально заробили на державі у 2024 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 грудня 2024, 15:30

Скільки банки реально заробили на державі у 2024 році

Українські банки готові до приходу інвестицій в Україну та фінансування відновлення. Як інвестують вони самі, та на чому заробляли у 2024 році, розповів голова наглядової ради «Земельного банку» Богдан Данилишин.

Українські банки готові до приходу інвестицій в Україну та фінансування відновлення.

Останніми днями представники Нацбанку заявляють, що «банківський сектор став найбільшим донором державного бюджету, з огляду на інвестиції в державні облігації, підвищення ставки податку на прибуток до 50% і сплату дивідендів державними установами, на які припадає понад 50% активів сектору».

Порахуймо орієнтовні доходи банків від держави за 2024 рік:

  • Відсотки за депсертифікатами — 78 млрд грн.
  • Відсотки за ОВДП — 86 млрд грн.
  • Відсотки за пільговими кредитами — 21 млрд грн.

Разом — 194 млрд грн.

Тепер порахуємо виплати банків до держбюджету у 2024 році:

  • Податок на прибуток — 79 млрд грн (оцінка касових доходів за рік).
  • Дивіденди державних банків — 32 млрд грн.

Разом — 111 млрд грн.

Баланс — 84 млрд грн.

Тобто фактично у 2024 році банки були субсидовані з держбюджету на 84 млрд грн.

За 2024 рік банки забезпечили нетто-інвестиції в ОВДП обсягом 234 млрд грн.

Однак інвестиції банків у ОВДП — це не «донорство», а дуже добре оплачувані послуги, за ставками значно вище інфляції.

Читайте також: Послаблення валютних обмежень та діджиталізація сервісів: що банкіри очікують від 2025 року

Ну і варто додати, що джерелом ліквідності банків, за рахунок якої вони забезпечили інвестиції в ОВДП, стало фінансування урядом фіскального дефіциту за рахунок коштів міжнародної допомоги.

За 2022−2024 рр. чиста грошова емісія НБУ внаслідок фіскально-монетарних операцій склала 624 млрд грн, а нетто-інвестиції банків у гривневі ОВДП — лише 327 млрд грн (за період із січня 2022 року до листопада 2024 року).

Смішне «донорство» за рахунок коштів платників податків та міжнародних партнерів.

Автор:
Данилишин Богдан
Завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Данилишин Богдан
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами