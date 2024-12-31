Скільки банки реально заробили на державі у 2024 році

Українські банки готові до приходу інвестицій в Україну та фінансування відновлення. Як інвестують вони самі, та на чому заробляли у 2024 році, розповів голова наглядової ради «Земельного банку» Богдан Данилишин .

Останніми днями представники Нацбанку заявляють, що «банківський сектор став найбільшим донором державного бюджету, з огляду на інвестиції в державні облігації, підвищення ставки податку на прибуток до 50% і сплату дивідендів державними установами, на які припадає понад 50% активів сектору».

Порахуймо орієнтовні доходи банків від держави за 2024 рік:

Відсотки за депсертифікатами — 78 млрд грн.

Відсотки за ОВДП — 86 млрд грн.

Відсотки за пільговими кредитами — 21 млрд грн.

Разом — 194 млрд грн.

Тепер порахуємо виплати банків до держбюджету у 2024 році:

Податок на прибуток — 79 млрд грн (оцінка касових доходів за рік).

Дивіденди державних банків — 32 млрд грн.

Разом — 111 млрд грн.

Баланс — 84 млрд грн.

Тобто фактично у 2024 році банки були субсидовані з держбюджету на 84 млрд грн.

За 2024 рік банки забезпечили нетто-інвестиції в ОВДП обсягом 234 млрд грн.

Однак інвестиції банків у ОВДП — це не «донорство», а дуже добре оплачувані послуги, за ставками значно вище інфляції.

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Ну і варто додати, що джерелом ліквідності банків, за рахунок якої вони забезпечили інвестиції в ОВДП, стало фінансування урядом фіскального дефіциту за рахунок коштів міжнародної допомоги.

За 2022−2024 рр. чиста грошова емісія НБУ внаслідок фіскально-монетарних операцій склала 624 млрд грн, а нетто-інвестиції банків у гривневі ОВДП — лише 327 млрд грн (за період із січня 2022 року до листопада 2024 року).

Смішне «донорство» за рахунок коштів платників податків та міжнародних партнерів.