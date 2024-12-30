Премія IBuild 2024 — досягнення року Будівельної групи «Синергія»

Грудень 2024 року став переможним Будівельної групи «Синергія» . Компанія стала переможцем у двох номінаціях: як соціально-відповідальний бізнес та девелопер кращого житлового комплексу. Це справжнє досягнення, адже IBuild — найпрестижніша нагорода України саме у будівельній галузі.

Соціальна відповідальність компанії «Синергія»

«Синергія» себе показала як соціально відповідальний бізнес. Вона продовжує будувати житло у цих надважких умовах, на перше місце ставить створення доступного та безбар'єрного середовища для мам з дітьми, ветеранів, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Великий спортивний майданчик «Спорт Сіті» є цілим містечком, де навіть можна займатися разом із тренером та підвищувати власну спортивну майстерність. Граючи із сусідами, можна оцінити усі переваги живого спілкування та командних видів спорту. Такі активності ідеальні для оздоровлення та гарного настрою. Обираючи дозвілля у «Спорт Сіті» батьки надають дітям гарний приклад для наслідування. Нарешті вони відволікаються від гаджетів та починають долучатися до спорту із найменшого віку.

Окремо хочеться згадати допомогу, яку «Синергія» надала у 2024 році ЗСУ: купівлю fpv- дронів, позашляховиків, наземних дронів. Компанія долучилася до відкриття першого ветеранського простору в Ірпені. Така волонтерська діяльність не припинялась із самого початку повномасштабного вторгнення. Серед співробітників компанії є ті, хто пішли захищати Україну на полі бою.

«Синергія Сіті» — яскраве життя та цікаве дозвілля

Як би ворог не хотів знищити українців, проте у них завжди є бажання працювати. Кожен облаштовує власне житло, дбає про те, щоб було затишно і приємно не лише у власній квартирі, а і на території біля будинку. Чистота і порядок для мешканців понад усе, тому на територію житлового комплексу приходять на фотосесію мешканці з усього Ірпеня.

На території ЖК «Синергія Сіті» є всі умови для добробуту. Проводяться майстер-класи, кіновечори, на дитячому майданчику встановлені безпечні гойдалки, обслуговуюча компанія дбає про чистоту піску, щоб діткам було де грати. Дерева та кущі вчасно підрізають, висаджують квіти, обладнують фотозони для незабутніх знімків.

Поруч все, що треба: фітнес-клуб, салон краси, радує наявність відділення Нової пошти на території ЖК. Якщо захворіли, можна вийти в аптеку, що розташована в одному із будинків. Також планується відкриття АТБ, тож на столі кожен мешканець матиме свіжі якісні продукти від найбільшої мережі продуктових супермаркетів України.

На території затишно та безпечно: потрапити до будинку та внутрішнього подвір'я можна через Face-ID. А Wi-Fi працює на території навіть під час вимкнення світла.

Планів компанія має чимало. Будуть добудовувати у визначений термін будинки із скатними дахами. Зараз у процесі будівництва 12 будинків, в них виконують всі види робіт — від монолітних до фасадних. Спільнота щасливих ірпінців весь час поповнюється. Можна приєднатися, обравши зручний спосіб оплати квартири. В Ірпені житло залишається доступним, особливо привабливі 1-2 кімнатні квартири. Поруч зручна транспортна інфраструктура, тож можна дістатися Києва за 15−30 хвилин.