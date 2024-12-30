На кого навчатись в IT, щоб отримати високооплачувану роботу за кордоном

Щороку прийнято оновлювати списки трендів, і IT-індустрія у цьому питанні чи не найдинамічніша. Зокрема, це стосується й оновлення переліку найпопулярніших професій, у яких талановитим фахівцям роботодавці готові платити хороші гроші. Лише у 2024 році попит на IT-фахівців збільшився на 20%, а до 2025 року очікується, що кількість вакансій зросте ще на 10−15% у всьому світі.

Основний орієнтир зміщується на користь технологій та цифрових навичок, націлених на розвиток людини та її благополуччя. Насамперед підвищений інтерес для компаній представляють data-аналітики, тестувальники, програмісти, UI/UX дизайнери, фахівці з кібербезпеки та, звичайно, експерти з роботи зі штучним інтелектом. Тому саме час записатися на курси програмування в США або освоїти іншу професію з нашої добірки — це ваш шанс у 2025 році досягти серйозного успіху та значно покращити фінансове становище за рахунок вдалого працевлаштування.

Цифровізація та аналітика

Цифровізація замінює застарілі процеси на автоматизовані системи, що дозволяє скоротити час обробки даних на 30−50%. Наприклад, електронні медичні картки полегшують доступ до історії пацієнтів для лікарів. Це оптимізує рутинні завдання для співробітників. Завдяки цифровізації ви можете записатися до лікаря або отримати витяг з банку буквально в пару кліків. Тому фахівці, які можуть якісно перенести подібні процеси у віртуальну площину та спростити життя мільйонам людей, дуже високо цінуються.

З оцифрованих даних за допомогою аналітики можна отримати важливу інформацію. Бізнес їх використовує для власного розвитку та підтримки конкурентоспроможності. Відповідно, до ТОП-професій в 2025 році із цієї ніші входять:

Business Analyst.

Data Analyst.

Системні аналітики.

Фахівці з Data Science.

За даними LinkedIn, попит на фахівців з даних щороку зростає на 25%. Щоб увійти в цю сферу, потрібно розбиратися в Power BI, Figma, Excel, Visual Paradigm, а також у базах даних SQL та кодингу на Python. З останнім допоможуть курси програмування у США, наприклад, найактуальніші знання дають у школі PASV.

Штучний інтелект та машинне навчання

Наприкінці 2022 року з'явився Chat GPT і користувачі ставилися до нього скептично. Проте вже через 2 роки ШІ багато чому навчився і сьогодні демонструє зовсім інший рівень, а за прогнозом Ілона Маска, засновника Space X та Tesla, до 2030 року він перевершить інтелект всього людства.

Понад 70% роботодавців у 2025 році включать навички роботи з ШI до базових вимог для IT-фахівців. Наприклад, компанії у сфері охорони здоров'я вже активно шукають експертів для прогнозування захворювань на основі аналізу медичних даних.

Очікується, що у 2025 році ще 25% IT-компаній, починаючи від стартапів та закінчуючи великими холдингами, поповнять свій штат такими фахівцями

Data Scientist.

AI/ML інженер.

Експерт з ШІ-безпеки.

Програмісти та фахівці з машинного навчання.

Щоб увійти до професії, вам потрібно буде знати Python, R, TensorFlow та PyTorch, а також розбиратися в алгоритмах машинного та глибокого навчання. Обов'язковими є навички роботи з великими масивами даних. Фахівці з ШІ та машинного навчання будуть зайняті аналізом взаємодій у різних секторах економіки та гілках бізнесу. Це використовуватиметься для прогнозування попиту послуги, відстеження зміни поведінкових моделей клієнтів та оптимізації роботи з урахуванням змін. Як результат — більш персоналізований досвід та збільшені доходи, а отже, і високий попит на фахівців, здатних отримати з ШІ максимум.

Генеративний ШІ

Генеративний ШІ змінює підхід до створення контенту. Копірайтери, веб-дизайнери, SMM та SEO фахівці, маркетологи та програмісти з навичками роботи з GenAI будуть у пріоритеті у роботодавців, оскільки зможуть працювати швидше та створювати якісніші цифрові продукти. Наприклад, використання AI-інструментів у маркетингу збільшує ефективність рекламних кампаній на 40%.

Віртуальна та доповнена реальність

Віртуальна VR та доповнена AR реальність вже стають трендом у розробці нових додатків та ПЗ. До 2027 року прогнозується, що користуватися технологіями понад 2,5 млрд людей. Яскравий приклад — додаток Pokemon Go, який завантажили 6 млрд разів. Технології дають користувачам можливість хоча б лише на рівні відчуттів вийти межі звичного світу. Найчастіше вони реалізуються в іграх, але вже в 2025 році цілком реалістично виглядають проекти, де одяг можна приміряти онлайн у додатку, а на віртуальній жабі навчитися препарування.

IT-фахівці, які вміють професійно використовувати ці технології для розробки нових продуктів, можуть розраховувати на найкращі пропозиції від роботодавців із високою зарплатою:

Дизайнер віртуальної реальності.

Тестувальник VR.

Інженер з 3D-моделювання.

Розробник інтерфейсів VR/AR/XR.

Програміст у сфері віртуальної та доповненої реальності.

Розробка сайтів та програм

Цей шлях нікуди не зникне і зберігатиме свої стійкі позиції ще багато років. Тим більше, з переходом бізнесу в онлайн йому потрібні експерти в IT, які зроблять цей процес швидким та вигідним:

дизайнер UI/UX. Fullstack розробник, що вміє працювати з frontend та backend. QA, тобто тестувальник, причому як Manual, так і Automation. Дата аналітик. Фахівець з SMM, SEO та націлення. Маркетолог та копірайтер, краще в одній особі.

Для успішної кар'єри вивчіть HTML, CSS, JavaScript, а також фреймворки Angular та React.

Кібербезпека

У 2025 році фокус уваги в IT сильно зміщується на кібербезпеку, причому як на рівні компаній, так і країн. Кібератаки можуть спровокувати репутаційні та фінансові втрати, загрожувати життю людей, якщо торкнуться системи охорони здоров'я, регулювання транспортного руху та контролю викидів. Згідно з звітом LinkedIn, попит на фахівців з кібербезпеки зріс на 35% за останні два роки. Практично в кожній IT-команді з'явиться місце для фахівця, здатного стримувати атаки хакерів, відбивати їх і ефективно усувати проломи в системах захисту. Причому пропозиція із заробітної плати теж буде щедрою: бізнесу краще вкластися в безпеку даних, ніж потім виплачувати компенсації користувачам за витік конфіденційної інформації.

Затребувані професії:

Фахівці з кібербезпеки.

Експерти з аналізу вразливостей.

Інженери DevSecOps.

Хмарні технології

Хмарні сховища у ході давно, а зараз їх максимально повно починає використовувати бізнес. Відповідно, потрібні фахівці, які відповідатимуть за правильну організацію зберігання даних за допомогою хмарних технологій, можливість їх обробки без затримок та ризиків втрати:

Архітектори та інженери хмарної інфраструктури.

Тестувальники хмарних рішень.

DevOps-інженер з хмарних технологій і т.д.

Від фахівців потрібно володіння AWS та Azure, навички роботи з Kubernetes та Docker. Корисними будуть і курси програмування у США, що дають найактуальніші знання у сфері.

Інтернет речей (Internet of Things, IoT)

IoT використовується для створення систем розумного будинку, автоматизації промисловості тощо. Оскільки користувачі прагнуть спрощення рутинних завдань та підвищеного комфорту, можливість віддаленого керування технікою та контроль безпеки виходить на перший план. Пропонуючи рішення на основі IoT, бізнес може отримати багато нових клієнтів, тому зростає попит на таких фахівців, як IoT Developer та System Integrator.

Не втрачайте можливість суттєво покращити ваш дохід та стати затребуваним на роки фахівцем. Тим більше зараз є великі можливості освоїти професію віддалено і швидко в ній розвиватися.