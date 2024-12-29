Всіх податківців оснастять бодікамерами, які фіксуватимуть здійснення податкових перевірок. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
29 грудня 2024, 11:18
Гетманцев: Всіх податківців оснастять бодікамерами
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Що відомо
За словами Гетманцева, такі заходи унеможливлять зловживання з боку податківців та платників податків.
Також податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами для ліквідації написаних від руки актів.
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Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Всього податківці запланували провести майже 5 тисяч планових перевірок.
Джерело: Мінфін
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