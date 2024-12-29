Гетманцев: Всіх податківців оснастять бодікамерами

Всіх податківців оснастять бодікамерами, які фіксуватимуть здійснення податкових перевірок. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За словами Гетманцева, такі заходи унеможливлять зловживання з боку податківців та платників податків.

Також податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами для ліквідації написаних від руки актів.

Читайте: Податкові перевірки 2025: кого перевірятимуть і як підготуватися

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Всього податківці запланували провести майже 5 тисяч планових перевірок.