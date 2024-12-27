Податкові перевірки 2025: кого перевірятимуть і як підготуватися

Державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Всього податківці запланували провести майже 5 тисяч планових перевірок. Про це йдеться в аналітичному матеріалі YouControl.

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У 2025 році податківці планують провести 4 786 планових перевірок. Серед них перевірки 3 758 юридичних осіб та 1 028 фізичних осіб-підприємців.

Коли й де перевірятимуть

Протягом 2025 року Державна податкова служба (ДПС) щомісяця планує в середньому перевіряти від 200 до 300 юридичних осіб. Найменше стартів перевірок компаній буде у січні — 243. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні-квітні заплановано 326 та 333 перевірки юросіб. Влітку та восени також спостерігається активність: 334 перевірки підприємств в серпні та 329 у жовтні.

Пік планових перевірок для ФОПів припадає на травень (106) та червень (95). А найменша інтенсивність передбачена в січні, де заплановано 44 перевірки.

Що стосується регіонального розподілу, то найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у Києві — 689, що складає 18% від загальної кількості запланованих перевірок компаній. А також серед компаній основних економічно-активних регіонів: Одеської (452), Дніпропетровської (389), Львівської (245), Київської (233) та Вінницької (195) областей.

Які сфери бізнесу перевірятимуть найбільше

Найбільше перевірок (452) припадає на підприємства агросектору (вирощування зернових), неспеціалізовану оптову торгівлю (140) та будівництво житлових і нежитлових будівель (130).

Зацікавлені податківці й в посиленому контролі за наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, гуртовою торгівлею паливом, іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту, торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, складським господарством та оптовою торгівлею хімічними продуктами.

Як дізнатися про заплановані перевірки

З’ясувати, чи підпадає компанія під планові перевірки від ДПС і коли це відбудеться, можна в системі YouControl. Для цього варто звернути увагу на блок «Перевірки» у досьє компанії в лівому боковому меню.