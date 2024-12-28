Девальвація гривні: банкір розповів, що очікувати у 2025 році

У першому кварталі 2025 року валютний ринок відіграватиме ключову роль у стримуванні інфляції. Водночас курсові показники долара США та євро навряд чи вийдуть з-під контролю, а всі основні етапи девальвації гривні можуть відбуватися за аналогією 2024 року: після періодів її прискорення варто очікувати на періоди «девальваційного затишшя». Про це заявив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

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Прогноз банкіра

За прогнозом банкіра, у перші місяці року максимальний розмір девальвації навряд чи буде вищим за 2−2,5% на місяць, але знову таки це можливо лише в певні етапи, пов’язані з об'єктивними економічними причинами.

«Є кілька „версій“, якою буде девальвація гривні у перші 3 місяці року. За різними оцінками вона може скласти від 2,5% до 4%. Водночас фактичний „розмах“ знецінення гривні багато в чому залежатиме від стратегії регулятора на валютному ринку», — зазначив експерт.

Він припустив, що в першому кварталі зростання курсу долара, як основної валюти, може скласти в середньому 2 в.п. (близько 0,8 грн). Тобто, як твердить фахівець, не вважатиметься «катастрофою», якщо наприкінці березня курс перебуватиме в коридорі від 42−42,8 грн / $.

На його думку, цей курсовий «ривок» в подальші місяці може зійти нанівець і курсові зміни стануть більш повільними.

«За прикладом 2024 року регулятор може застосувати стратегію „згладжування“, відповідно до якої темпи зростання курсів валют (передусім долара США) можуть бути помірними та стануть дієвим засобом для стримування інфляції. На валютному ринку діятиме режим „керованої гнучкості“, що унеможливить курсову аритмію. Нацбанк докладатиме зусиль для збалансування попиту і пропозиції, а відтак курсові коливання будуть на задовільному рівні», — наголосив Мамедов.

Кредитування

Щодо розвитку кредитування, то, на думку банкіра, у першому кварталі 2025 року суттєвих змін в кредитних умовах не станеться. В цей період навряд чи виникнуть підстави для корекції облікової ставки ані вгору, ані вниз. Натомість комерційні банки продовжуватимуть вдосконалювати свої кредитні програми, залучаючи нових партнерів.

Водночас основний акцент в кредитуванні, як і поточного року, буде зроблено на участі банків в державних кредитних програмах, а також розвитку цільових програм для малого та середнього бізнесу (під конкретні потреби підприємців, зокрема на придбання основних засобів бізнесу).

Очікується, що в першому кварталі 2025 року найбільший попит (а це понад 70%) буде саме за державними кредитними програмами.

Депозити

У першому кварталі 2025 року ставки за гривневими депозитами для фізичних осіб не зазнають суттєвих змін. Посилаючись на макропрогнози НБУ, він зазначив, що на початку року інфляція не дасть можливості НБУ знизити облікову ставку та ставку за 3-місячними депсертифікатами, на основі яких формується дохідність гривневих вкладів на громадян.

Однак, на його думку, ситуація може суттєво змінитися, починаючи з другого півріччя.