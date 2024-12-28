Національний банк затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. Про це повідомив Нацбанк.
28 грудня 2024, 10:53
НБУ наступного року проведе стрес-тестування 21 банку. Хто потрапив до списку
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Що відомо
Зазначається, що оцінка стійкості буде проводитись у три етапи. На першому етапі незалежні аудитори оцінять якість активів банків станом на 1 січня 2025 року. На другому — результати екстраполюють на всі банки. На заключному етапі найбільші банки пройдуть стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.
Стрес-тестування проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи.
У переліку такі банки:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс банк";
- Райффайзен Бан;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Креді Агріколь;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правекс Банк";
- ПУМБ;
- Банк «Південний»;
- Таскомбанк;
- Універсал Банк;
- Кредит Дніпро;
- Банк Восток;
- А-банк;
- МТБ-банк;
- Банк Львів.
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, оприлюднять до 31 грудня 2025 року.
Джерело: Мінфін
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