НБУ наступного року проведе стрес-тестування 21 банку. Хто потрапив до списку

Національний банк затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. Про це повідомив Нацбанк .

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Що відомо

Зазначається, що оцінка стійкості буде проводитись у три етапи. На першому етапі незалежні аудитори оцінять якість активів банків станом на 1 січня 2025 року. На другому — результати екстраполюють на всі банки. На заключному етапі найбільші банки пройдуть стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

Стрес-тестування проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи.

У переліку такі банки:

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, оприлюднять до 31 грудня 2025 року.