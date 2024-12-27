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27 грудня 2024, 12:30

UGB запустив POS-термінал у смартфоні для приймання безконтактних платежів

UGB (оновлений Укргазбанк) за підтримки Visa пропонує інноваційне рішення для малого бізнесу — застосунок UGB Tap&Pay для приймання безконтактних платежів через смартфон з NFC-модулем. Мобільний еквайринг працює на базі технології безконтактних платежів Visa Tap to Phone, що дозволяє використовувати смартфон на операційній системі Android версії 8.0 та вище як POS-термінал. Тепер підприємцям більше не потрібен фізичний термінал — завантажуйте UGB Tap&Pay та приймайте платежі зручно та миттєво.

Переваги UGB Tap&Pay:

  • мобільність: приймайте платежі будь-де і будь-коли;

  • економія: забудьте про оренду фізичного POS-термінала;

  • швидкість обслуговування: оплата здійснюється миттєво;

  • зручність: можливість безперебійно обслуговувати клієнтів навіть під час відключень світла;

  • безпека: застосунок на базі технології Visa Tap to Phone забезпечує безпечні платежі завдяки використанню сучасних технологій шифрування та захисту даних.

«UGB Tap&Pay — це сучасно, зручно й економічно вигідно. Під час пілотного проєкту наші клієнти вже оцінили переваги цього рішення. Адже в наш час мобільність — це запорука успіху. А можливість приймати платежі під час відключень світла є ще однією перевагою на користь UGB Tap&Pay», — розповідає Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку.

Для кого UGB Tap&Pay:

  • торговці (продуктові магазини, прибудинкові крамниці, магазини побутової техніки та будівельних матеріалів);

  • кафе та ресторани;

  • салони краси;

  • мобільні бізнеси (перевізники, кур'єри, надавачі послуг із виїздом до клієнта).

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Як здійснюється оплата за допомогою UGB Tap&Pay:

Клієнт прикладає свою безконтактну картку або смартфон, на якому картку збережено в цифровому гаманці Google Pay чи Apple Pay, до телефону продавця, й оплата здійснюється миттєво. На екрані смартфона продавця з’явиться інформація про статус оплати. Чек можна за потреби надіслати в електронному вигляді.

Як підприємцю підключити UGB Tap&Pay:

∙ замовте послугу в застосунку Еко Бум Бізнес;

∙ отримайте від банку логін та пароль для входу;

∙ завантажте застосунок UGB Tap&Pay у Google Play Market

∙ приймайте безконтактні платежі будь-де у будь-який час.

Додаткові можливості:

Разом із застосунком UGB Tap&Pay підприємці зможуть отримати й касу та фіскалізувати безготівкові оплати разом з ПРРО від Є-ЧЕК, користуючись ПРРО рік безкоштовно за умови підключення до 28.02.2025.

Готові спробувати? Завантажуйте UGB Tap&Pay вже сьогодні й переконайтесь у всіх його перевагах! Перейти на сайт та дізнатись більше

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків № 183

Джерело: Мінфін
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