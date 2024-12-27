Чи варта лазерна епіляція своїх грошей та як позбутися небажаного волосся

Гладенька шкіра — це не тільки про естетику. Це про те, як ви себе відчуваєте: в інтимному плані, на роботі, під час відпочинку тощо. Все ж еволюційно більшість волосся на нашому тілі стало атавізмом, від якого тепер у кожного є можливість позбутись якщо не назавжди, то точно надовго.

Засобів, як досягти такого результату, — безліч. Але сьогодні все частіше користується попитом саме лазерна епіляція в Києві та інших містах України. І справа не лише в її перевагах для шкіри чи зручності, а й у фінансовій вигоді.

Зацікавились? Щоб наочно побачити цю економію, потрібно розглянути особливості епіляції порівняно з іншими методами та дізнатись розцінки. Саме цим ми сьогодні займемось.

Скільки коштують інші методи у перерахуванні на рік?

Отже, порівнювати будемо три найтрадиційніші та найпоширеніші методи позбавлення від небажаного волосся:

Віск. Шугаринг. Гоління бритвою.

Розглядати будемо середні розцінки на видалення волосся на найбільш популярних зонах тіла: руки, ноги та пахви. Тобто беремо до уваги середній діапазон цін.

Депіляція воском

Доволі болюча процедура, підходить не кожному типу шкіри та майже не застосовується для інтимної зони. Ефект триває 2−4 тижні, а потім знову потрібно проходити все заново. Тобто потрібно десь 15−20 сеансів за рік.

Вартість однієї процедури в Києві складає в середньому 400−800 грн за одну зону, якщо робота виконується в умовах салону, а не на дому у майстра. Відповідно, за рік витрати лише на цю процедуру становитимуть 4800−9600 грн. Додатково ще десь 1500−2000 грн знадобиться на домашній догляд, аби відновити пошкоджену шкіру: креми, лосьйони тощо.

Шугаринг

Суть методики аналогічна попередній, але замість воску застосовується цукрова паста. Вартість процедури менша, від 300 грн за невелику зону (припустимо, пахви), а в салонах чи студіях ціни переважно складають 350−450 грн за сеанс. Аналогічно восковій депіляції потрібно за рік десь 12−15 сеансів, тому річні витрати становитимуть від 4200 до 5400, якщо робити по 1 процедурі щомісяця. Домашній догляд знову ж таки потребуватиме витрат в обсязі 1500−2000 грн.

Гоління бритвою

Зараз це вважається економ-варіантом, але він все ж має прихильників через незалежність від розкладу майстрів косметологічних салонів та зручність. Жіночі станки для гоління продаються в кожному супермаркеті, а їхня вартість цілком доступна. Порахуємо, скільки ж це буде коштувати, якщо користуватися якісною бритвою та засобами для гоління:

Сама бритва та гель для гоління — від 400 грн перший місяць. Далі можна використовувати змінні картриджі, тоді витрати становитимуть десь 150−200 грн на місяць. Також доглядові засоби після гоління додадуть до цієї суми ще десь 150−200 грн на місяць.

Періодичність гоління — кожні 2−3 дні, тобто за рік це буде 120−150 процедур як мінімум. І насправді це дуже незручно, адже вже за декілька годин шкіра не така гладка, як одразу після процедури.

Річні витрати становитимуть близько 3800−5000 грн.

До того ж, не забуваємо, що цей метод — один із найдискомфортніших, оскільки періодичність проведення процедури є найчастішою

Зверніть увагу: якщо робити перші дві процедури в преміум-салонах, цінники зростають ще у 2−3 рази.

А тепер погляньмо, наскільки вигідна лазерна епіляція в Києві.

Епіляція лазером

Перше й найголовніше — значно вища ефективність. Курс ви проходитимете протягом року, а ефект триває щонайменше 5 років. Тобто ті вкладення в епіляцію, які ви зробите за курс, можна сміливо розділити на п’ять, щоб отримати приблизний обсяг річних витрат.

Заради справедливості для розрахунку візьмемо найпоширеніший варіант — 6−10 процедур для зон, які ми брали в порівнянні інших методів:

Пахви — приблизно 500 грн, тобто за курс 3000—5000 грн.

Гомілки та руки до ліктя — 1500 грн, за аналогічний курс 9000−15000 грн.

А тепер, як ми вже казали, ділимо ці суми на п’ять, та бачимо, що за рік витрати становлять від 600 до 3000 грн. І це значно менше, ніж вартість будь-яких інших методів позбавлення від зайвого волосся.

До того ж у MED CITI зараз в Києві лазерна епіляція пропонується зі знижкою 15−25%, а якщо ви звертаєтесь вперше, то перша процедура для нових клієнтів пропонується всього за пів ціни, лише 50% від вартості. Пропозиція діє як на епіляцію однієї зони, так і на пакетні послуги. І все це на найінноваційніших італійських лазерних апаратах Deka з сучасною технологією охолодження.

Висновок наступний: лазерна епіляція економічно вигідніша, вона окупає себе вже за 1−2 роки, особливо в порівнянні із салонними процедурами на кшталт воску чи шугарингу. А на додачу ви отримуєте ідеально гладеньку шкіру, не турбуєтесь про регулярне видалення волосся, а як бонус — відчуваєте себе впевненіше та вільніше.

Але! Це ще не все. Лазерна епіляція в Києві виконується на різних апаратах, і не кожен з них може дати той стійкий результат, з яким ви матимете ту саму вигоду. Тож далі пропонуємо заглибитись в тему лазерів та розібратися, на якому ж з них краще робити епіляцію, аби інвестиції в процедуру себе виправдали.

Не тільки про ціну: який тип лазеру обрати, щоб відчути ефект від процедури?

На сьогодні лазерна епіляція в Києві проводиться трьома видами лазерів: діодний, олександритовий, неодимовий. Попри те, що більшість студій краси використовують діодні різновиди, салони, які прагнуть забезпечити клієнтам високий рівень комфорту та якості послуг, обирають саме олександритові версії, оскільки їхня якість вища. Порівняємо перші два види:

Діодний лазер працює з довжиною хвилі 810 нм, а його «оппонент» — 755 нм. В косметології дотримуються думки, що чим довша хвиля, тим більше теплова енергія поглинається шкірою, а не меланіном. Тож від «діодника» ризик опіку значно більший. Потужність діодного обладнання сягає 500 Вт, а от олександритового — до 2000 Вт. Саме через це змінюється і час впливу імпульсу. Щоб розігріти волосину та знищити фолікул, «діоднику» потрібно понад 35 мс, і це також підвищує ризик опіку. Єдине, що може врятувати ситуацію, це спеціальна технологія для охолодження шкіри. Наприклад, виробник лазерного обладнання DEKA випускає такі апарати із сапфіровим наконечником й технологією MOVEO, яка робить епіляцію безпечною та комфортною. До речі, ця розробка є в усіх апаратах DEKA, тож якщо в салоні чи медичному центрі працюють саме з ними, можете не вагатися: там вашу шкіру точно не «спалять». Оскільки в олександритового лазера тривалість імпульсу менша, а діаметр пучка світла вдвічі більший, то й час на процедуру витрачається значно менший. Салону це дає змогу якісно обслужити за один день в 1,5−2 рази більше клієнтів. Та й відвідувачам подобається, коли все проходить швидко.

І ось ми дісталися до одного з найважливіших пунктів — результат. Діодні апарати просто фізично не мають можливості «випалити» волоски одразу. Так, пошкоджені фолікули та судини, які їх живлять, все одно загинуть, але саме волосся випаде лише через 1−2 тижні після процедури. На противагу цьому олександритовий апарат дає миттєвий результат: одразу після процедури шкіра гладка й приємна на дотик, без подразнень та почервонінь.

А тепер уявіть, чого б вам хотілося більше? Швидкої процедури без болю й опіків з миттєвим ефектом або ж більш доступної за вартістю епіляції, але з певним дискомфортом, довшою тривалістю та результатом «колись потім»? Відповідь очевидна. Ви маєте бачити, за що платите гроші, та бути впевненим у довготривалому результаті.

Повернемось до видів лазерів. Ми ще згадували неодимовий. Його можна назвати доповненням олександритового, а не його «суперником». Тут довжина хвилі складає 1064 нм. Але є нюанс! Лазерне випромінювання поглинається не меланіном, а гемоглобіном — кровним пігментом. Його найчастіше використовують для інших косметологічних процедур, наприклад, видалення «зірочок» із судин. Це хороший варіант саме для косметології.

На які марки орієнтуватися?

Залежно від можливостей салону чи медичного центру їхнє технологічне оснащення може бути як хорошим, так і слабким. Варто розуміти, що не кожен олександритовий лазер має всі переваги, про які ми казали, якщо він виготовлений не за сучасними технологіями. Але якщо ви звикли цікавитись усіма нюансами, читайте далі.

Серед найпопулярніших марок обладнання, яке використовують київські косметологічні заклади, варто назвати італійський бренд DEKA, ізраїльський Alma Lasers, німецький Asclepion Laser Technologies, американський Syneron Candela, словацький Fotona тощо.

DEKA стоїть на першому місці не просто так. Апарати цього бренду відрізняються найбільшою надійністю та ефективністю, а також особливою технологією MOVEO. Її суть така:

На маніпулі застосовується спеціальна насадка, всередині якої є сапфіровий камінь.

Під час процедури сапфір значно зменшує коефіцієнт відбиття лазерного променя.

Зменшується втрата енергії імпульсу, тож вплив на шкіру мінімальний.

Тканини, що оточують фолікули, не перегріваються, тому немає відчуття печіння, свербежу, не виникає почервоніння чи інших проявів опіку.

Тепло розподіляється плавно й точно.

Ризик пігментації та побічних ефектів майже нульовий.

Сапфірова насадка плавніше рухається по шкірі, тож клієнт не відчуває дискомфорту.

Резюмуємо: лазерна епіляція — найвигідніший та найзручніший спосіб позбавлення від небажаного волосся, але за умови виконання процедури на олександритовому лазері або на діодному, але із сапфіровою насадкою.