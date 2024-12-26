ПроКредит Банк отримав від ЄБРР €20 мільйонів для підтримки українського бізнесу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2024, 12:00

ПроКредит Банк отримав від ЄБРР €20 мільйонів для підтримки українського бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав ПроКредит Банк Україна кредит на €20 мільйонів для підтримки бізнесу. Кошти підуть на  середньострокове фінансування приватних компаній, в першу чергу малого та середнього підприємництва (МСП). Окрім забезпечення оборотного капіталу та інвестицій для підприємців, кредит сприятиме збереженню робочих місць і стабільності бізнес-процесів в умовах розв’язаної росією війни та пов’язаних з нею економічних викликів.

Ця ініціатива також допоможе зміцнити банківський сектор України, враховуючи, що доступ до середньострокового фінансування в національній валюті все ще є обмеженим. 30% кредитів, виданих за рахунок цих коштів, будуть спрямовані на підтримку сталого розвитку та запровадження зелених технологій. Фінансування супроводжується субсидією до 10% на відсоткову ставку, яку надає Європейський Союз у межах ініціативи EU4Business.

ПроКредит Банк є одним із ключових партнерів ЄБРР в Україні. Завдяки орієнтації на МСП, які складають понад 98% його клієнтів, банк відіграє важливу роль у забезпеченні приватного сектору доступом до фінансування. У співпраці з ЄБРР він уже направив понад €235 мільйонів на розвиток українських підприємств, зокрема €165 мільйонів у рамках програм із розподілу ризиків. Крім того, нещодавно банк уклав угоду на €10 мільйонів в межах Програми сприяння торгівлі ЄБРР.

ЄБРР, найбільший інституційний інвестор України, з початку війни виділив понад €5,4 мільярда на підтримку країни. Його діяльність спрямована на забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення критично важливої інфраструктури, а також підтримку приватного сектору й міжнародної торгівлі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами