З 2020 року підприємці отримали кредити під держгарантії на понад 135 мільярдів

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 42 493 кредити на загальну суму 135,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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За час дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року укладено 37 342 кредитні договори на 125 млрд грн.

У листопаді підприємці отримали 1 223 кредити на 4,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,2 млрд грн.

Станом на 1 грудня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 654 кредити на 74,3 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32,9 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

Банки

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк — 14 718 кредитів на загальну суму 23,7 млрд грн, що становить 66 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк — 2 871 кредит на 10,6 млрд грн (49 % від ліміту банку);

Укргазбанк — 960 кредитів на 10,3 млрд грн (71 % від свого ліміту).

Регіони

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 2 580 кредитів на загальну суму 9,6 млрд грн;

у Дніпропетровській області — 1 724 кредити на 5,7 млрд грн;

у Львівській — 1 796 кредитів на 5,4 млрд грн;

у Харківській — 753 кредити на 4,7 млрд грн;

у Київській — 1 404 кредити на 4,6 млрд грн.

Сфери діяльності

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: