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24 грудня 2024, 8:37

Нацкомісія з 1 січня закриє схему виведення валюти з України за допомогою облігацій США

Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР) ухвалила рішення з 1 січня заборонити виведення цінних паперів іноземних емітентів з України до кінця воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР) ухвалила рішення з 1 січня заборонити виведення цінних паперів іноземних емітентів з України до кінця воєнного стану.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У Нацкомісії зазначили, що таким рішенням виконує меморандум МВФ. Рішення погоджене із НБУ.

Операції із іноземними цінними паперами заборонено, за винятком випадків:

  • Проведення корпоративних операцій емітента;
  • Приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.

«Протягом восьми місяців Комісія провела безліч нарад в рамках переговорного процесу з МВФ та НБУ для пошуку задовільного рішення для ринків капіталу.

Ми доклали багато зусиль і сьогоднішнє рішення стало компромісом, оскільки на порядку денному стояло питання повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів на території України", — зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

Як працювала схема

Детальніше про цю схему раніше писала ЕП. Вона полягає у тому, що інвестор купував облігації уряду США в Україні за гривню, а потім давав своєму брокеру розпорядження перевести їх на рахунок у цінних паперах у депозитарії за кордоном.

Коли ж приходив час погашення облігацій, то інвестор отримував виплату у доларах США на банківський рахунок за кордоном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
Riojas
Riojas
24 грудня 2024, 9:16
#
Очень интересно, где у нас можно (было) купить облігації уряду США в Україні за гривню
+
+60
financialGenius
financialGenius
24 грудня 2024, 9:25
#
Я думал и думаю что такая возможность была и будет другая возможность, но это только для мощного руководства страны … простым людям нужно или донатить или окопы копать лопатой , пока тоже руководство получает помощь на каждого воина … не будем вспоминать яица и другие проекты строительные …
+
0
bosyak
bosyak
24 грудня 2024, 9:21
#
Не пройшло і 3 роки, значить всі хто хотів вивести капітал з України вже вивів. Всім іншім ліміти.
+
+15
financialGenius
financialGenius
24 грудня 2024, 9:22
#
А мне тут местный «эксперт» qwerty доказывал что кроме овдп ничего нельзя приобрести … говорил что легко мне реализовывать свои инвестиционные политики находясь вне Украины … а тут вот оно как — даже в Украине можно было покупать облигации других стран и даже выводили их на депозитарии в другие страны !!!
+
+15
asdf2024
asdf2024
24 грудня 2024, 10:18
#
Так он ЦИПСошка СБУшная.
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
24 грудня 2024, 9:22
#
А, тобто до 1 січня виходить ще «свої» можуть вивести …
+
0
vovan9870
vovan9870
24 грудня 2024, 9:47
#
Тобто схеми через криптовалюту вирішили залишити. Цікаво.
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