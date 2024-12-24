Нацкомісія з 1 січня закриє схему виведення валюти з України за допомогою облігацій США

Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР) ухвалила рішення з 1 січня заборонити виведення цінних паперів іноземних емітентів з України до кінця воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

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Що відомо

У Нацкомісії зазначили, що таким рішенням виконує меморандум МВФ. Рішення погоджене із НБУ.

Операції із іноземними цінними паперами заборонено, за винятком випадків:

Проведення корпоративних операцій емітента;

Приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.

«Протягом восьми місяців Комісія провела безліч нарад в рамках переговорного процесу з МВФ та НБУ для пошуку задовільного рішення для ринків капіталу.

Ми доклали багато зусиль і сьогоднішнє рішення стало компромісом, оскільки на порядку денному стояло питання повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів на території України", — зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

Як працювала схема

Детальніше про цю схему раніше писала ЕП. Вона полягає у тому, що інвестор купував облігації уряду США в Україні за гривню, а потім давав своєму брокеру розпорядження перевести їх на рахунок у цінних паперах у депозитарії за кордоном.

Коли ж приходив час погашення облігацій, то інвестор отримував виплату у доларах США на банківський рахунок за кордоном.