Банки видали 14% кредитів «компаніям-зомбі»

Приблизно 14% корпоративних кредитів в Україні припадає на позичальників із незадовільними метриками: великим борговим навантаженням, збитками та падінням виручки. Про це йдеться в грудневому звіті про фінансову стабільність Нацбанку України, передає LIGA.net.

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Як зазначається, Нацбанк розділив позичальників на кілька категорій:

«зірки» та «майже зірки» (це компанії з відмінними й хорошими показниками),

«темні конячки» (підприємства з незначними вразливостями),

«інфіковані» (компанії з окремими незадовільними показниками),

«зомбі» (боржники з украй незадовільними результатами).

Результати дослідження 2024 року показують значне покращення порівняно з 2018 роком, коли дослідження було проведене вперше.

Тоді на «зомбі» припадало близько третини корпоративного портфеля банків, а на «зірок» чи «майже зірок» — менше чверті. Зараз ці показники становлять 14% і 35% відповідно.

Найкращий фінансовий стан мають позичальники в торгівлі, харчовій промисловості й машинобудуванні.

Найгірша ситуація — в енергетиці (через російський енерготерор і задавнені проблеми з розрахунками за зеленим тарифом), будівництві та операціях з нерухомістю (через падіння ринку після початку повномасштабного вторгнення).

«Збереження клієнтами банків хорошого фінансового стану, попри руйнівні наслідки війни, відображає не лише стійкість бізнесу, але й виважені стандарти кредитування. Досвід попередніх криз змусив банки якісніше оцінювати стан своїх боржників», — зазначили в Нацбанку.

Методика вибірки

Загалом було проаналізовано вибірку компаній із кредитами в українських банках у листопаді 2024 року за даними фінансової звітності за 2023 рік.

До вибірки увійшли найбільші приватні компанії з виручкою або чистими кредитами в банках у понад 100 млн грн. Вибірка склала 4 332 позичальники з кредитами обсягом 459 млрд грн, що складає майже три чверті валового корпоративного портфеля без урахування кредитів державним компаніям та старих NPL державних банків.

Частка кредитів вибірки становить три чверті в працюючому та в непрацюючому портфелях. Компанії, що потрапили до вибірки, згенерували 31% виручки всіх компаній у 2023 році. Для оцінки боржників, які входять до груп під спільним контролем (близько третини всіх кредитів), використано консолідовану звітність групи.