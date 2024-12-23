Приблизно 14% корпоративних кредитів в Україні припадає на позичальників із незадовільними метриками: великим борговим навантаженням, збитками та падінням виручки. Про це йдеться в грудневому звіті про фінансову стабільність Нацбанку України, передає LIGA.net.
Банки видали 14% кредитів «компаніям-зомбі»
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Як зазначається, Нацбанк розділив позичальників на кілька категорій:
- «зірки» та «майже зірки» (це компанії з відмінними й хорошими показниками),
- «темні конячки» (підприємства з незначними вразливостями),
- «інфіковані» (компанії з окремими незадовільними показниками),
- «зомбі» (боржники з украй незадовільними результатами).
Результати дослідження 2024 року показують значне покращення порівняно з 2018 роком, коли дослідження було проведене вперше.
Тоді на «зомбі» припадало близько третини корпоративного портфеля банків, а на «зірок» чи «майже зірок» — менше чверті. Зараз ці показники становлять 14% і 35% відповідно.
Найкращий фінансовий стан мають позичальники в торгівлі, харчовій промисловості й машинобудуванні.
Найгірша ситуація — в енергетиці (через російський енерготерор і задавнені проблеми з розрахунками за зеленим тарифом), будівництві та операціях з нерухомістю (через падіння ринку після початку повномасштабного вторгнення).
«Збереження клієнтами банків хорошого фінансового стану, попри руйнівні наслідки війни, відображає не лише стійкість бізнесу, але й виважені стандарти кредитування. Досвід попередніх криз змусив банки якісніше оцінювати стан своїх боржників», — зазначили в Нацбанку.
Методика вибірки
Загалом було проаналізовано вибірку компаній із кредитами в українських банках у листопаді 2024 року за даними фінансової звітності за 2023 рік.
До вибірки увійшли найбільші приватні компанії з виручкою або чистими кредитами в банках у понад 100 млн грн. Вибірка склала 4 332 позичальники з кредитами обсягом 459 млрд грн, що складає майже три чверті валового корпоративного портфеля без урахування кредитів державним компаніям та старих NPL державних банків.
Частка кредитів вибірки становить три чверті в працюючому та в непрацюючому портфелях. Компанії, що потрапили до вибірки, згенерували 31% виручки всіх компаній у 2023 році. Для оцінки боржників, які входять до груп під спільним контролем (близько третини всіх кредитів), використано консолідовану звітність групи.
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