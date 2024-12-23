Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 грудня 2024, 15:52

Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС

Intesa Sanpaolo, найбільший банк Італії, не прийматиме платежі в євро з усіх російських банків, крім власної «дочки» у росії — Intesa. Про це повідомляє Frankmedia.

Intesa Sanpaolo, найбільший банк Італії, не прийматиме платежі в євро з усіх російських банків, крім власної «дочки» у росії - Intesa.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

З 15 січня 2025 року Intesa Sanpaolo також змінить умови обслуговування кореспондентського рахунку свого дочірнього банку, після чого платежі в євро залишаться доступними тільки для комерційних цілей за рахунками в Intesa, в його «дочках» і банках, що розташовані на території Італії.

Рішення торкнеться насамперед російських корпоративних клієнтів, які використали Intesa для розрахунків у євро з контрагентами за межами Італії, кажуть російські юристи.

За їхніми словами, це насамперед експортери та імпортери, компанії із секторів послуг та промислового виробництва.

Близько 15 російських банків мають коррахунки в російській Інтезі, і тепер їхні клієнти, які залежать від довгострокових контрактів із розрахунками в євро, можуть зіткнутися із труднощами.

Особливо це стосується малого та середнього бізнесу, який працює з Італією, якому доведеться шукати альтернативні маршрути платежів.

Нагадаємо

У грудні Інтеза підвищила комісію для юросіб та індивідуальних підприємців за валютний контроль за операціями, які здійснюються під час купівлі або продажу товарів без ввезення на територію рф. За окремими операціями комісія зросла вдесятеро. У жовтні банк збільшив для корпоративних клієнтів плату за відкриття рахунку в євро вдесятеро.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
asdf2024
asdf2024
23 грудня 2024, 15:58
#
Отлично нефиг продавать итальянские товары в РФ.смачный пинок итальянскому бизнесу.
+
0
youknow
youknow
23 грудня 2024, 17:32
#
А в доларах можуть? в доларах з комісією за конвертацію — можна)). все одно платять росіяни, і за товар і за конвертацію, гроші на крові, банкіри в топі, «гроші не пахнуть». «ура☻»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами