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22 грудня 2024, 15:02

МЗС спростило отримання консульських послуг для українців за кордоном

Кабінет міністрів 20 грудня ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія») та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул». Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кабінет міністрів 20 грудня ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія») та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул».
Фото: freepik.com

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Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

1. Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

2. Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

3. Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

4. Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

5. Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

  • державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);
  • реєстрацію дитини громадянином України;
  • внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);
  • реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний застосунок «Дія».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
asdf2024
asdf2024
22 грудня 2024, 15:43
#
Ни дня без рекорда!!!

150 000 человек выехали за границу за сутки. Это рекорд за последние годы, — ДПСУ
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 грудня 2024, 15:59
#
Asdf2024

ДПСУ пишет, что 150тыс пересекли границу в обе стороны за сутки,
а вам лишь бы зраду высосать из пальца и переврать оригинальный текст.

Цитирую оригинальное сообщение:
На кордоні значно зріс пасажиропотік:
за добу зафіксовано 150 тис. перетинів, — Держприкордонслужба
Водночас суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається.
Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому
по 75 тисяч осіб.
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