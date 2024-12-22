МЗС спростило отримання консульських послуг для українців за кордоном

Кабінет міністрів 20 грудня ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія») та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул». Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

1. Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

2. Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

3. Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

4. Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

5. Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);

реєстрацію дитини громадянином України;

внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);

реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний застосунок «Дія».