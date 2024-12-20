Курс валют на вечір 20 грудня: на міжбанку долар та євро подорожчали

До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 19 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 20 грудня Закриття 20 грудня Зміни долар 41,85/41,87 41,97/41,99 12 /12 євро 43,45/43,46 43,64/43,65 19/19

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,18 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,12 грн.

В обмінниках долар торгується за 42,11−42,20, євро — 43,96−44,20 грн.

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