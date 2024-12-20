До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 19 копійок у купівлі та продажу.
20 грудня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 20 грудня: на міжбанку долар та євро подорожчали
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Відкриття 20 грудня
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Закриття 20 грудня
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Зміни
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41,85/41,87
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41,97/41,99
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12 /12
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43,45/43,46
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43,64/43,65
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19/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,18 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,12 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,11−42,20, євро — 43,96−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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