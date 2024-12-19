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19 грудня 2024, 9:50

Токіо переходить на 4-денний робочий тиждень: все для підвищення народжуваності

У Токіо розробляють програму, яка дозволить співробітникам працювати чотири дні на тиждень. Це пов'язано з тим, що у найбільшому місті світу починають запроваджувати радикальний підхід до вирішення проблеми низької народжуваності у Японії, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

У Токіо розробляють програму, яка дозволить співробітникам працювати чотири дні на тиждень.

Програма, яка передбачає скорочення робочого тижня, стала частиною глобального руху, спрямованого на досягнення балансу між роботою та особистим життям. Цей рух поєднує місцеві та центральні органи влади різних країн.

Скорочення робочого тижня у Токіо пов'язане з тим, що населення Японії скорочується вже 16 років поспіль. Проєкт стартує у квітні 2025 року.

Співробітники зможуть скоригувати свій графік роботи так, щоб мати додатковий вільний день на тиждень. Це має допомогти тисячам працівників міського уряду.

Збільшення вільного часу та гнучкість графіка, за ідеєю, мають зробити виховання дітей доступнішим. Кількість немовлят, народжених у Токіо, скоротилося на понад 15% у період із 2012 до 2022 року.

«Ми продовжимо адаптувати наш стиль роботи, щоб ніхто не відчував потреби жертвувати своєю кар'єрою через такі події, як народження та догляд за дітьми», — заявила губернатор Токіо Юріко Коїке на останньому засіданні міських зборів.

Вона також зазначила, що розширення прав та можливостей жінок є давньою проблемою для Японії та областю, в якій країна «значно відстає від решти світу».

Світовий досвід

Експеримент із чотириденним робочим тижнем у Токіо слідує за аналогічними програмами, які вже реалізуються в місцевих органах влади префектур та міст у всій Японії.

Коїке натхненна досвідом некомерційної організації із Великобританії під назвою 4 Day Week Global. Ця організація просуває ідею про численні переваги скороченого робочого тижня.

Організація провела пілотні випробування у всьому світі, щоб оцінити вплив політики, яка часто зустрічає опір із боку традиціоналістів.

Засновники 4 Day Week Global описали крок, зроблений столичним урядом Токіо, як «незвичайний для країни, яка має репутацію негнучкої в цій галузі і навіть має спеціальне слово [каросі], що означає смерть від перевтоми».

Засновниця організації Шарлотта Локхарт заявила, що результати пілотних проєктів із чотириденним робочим тижнем були «нудними та передбачуваними». Організація проводила випробування у 20 країнах із різними політичними системами, соціальними очікуваннями щодо роботи та на різних етапах економічного розвитку, включно з Південною Африкою, Бразилією та Німеччиною.

«Продуктивність зростає, здатність залучати і утримувати персонал покращується, а кількість лікарняних днів скорочується вдвічі», — сказала Локхарт. «Вигоди стають відчутними, і це те, що виходить за межі».

Вона також зазначила, що послідовність результатів виникла через те, що в будь-якому контексті чи країні люди кажуть, що вони не мають вільного часу. У випадку Японії, за її словами, влада визначила це, як частину причини, через яку народжуваність залишалася низькою.

Демографічна катастрофа

Токіо робить ставку на магію чотириденного робочого тижня, з огляду на те, що кількість дітей, що народилися в Японії у 2024 році, може впасти нижче 700 тис. — вперше з моменту початку обліку у 1899 році.

Ці цифри наголошують на нещодавньому попередженні прем'єр-міністра Сігеру Ісіби про те, що демографічна ситуація в Японії — це «тиха надзвичайна ситуація, яка кидає виклик самим основам країни». Економіка вже бореться з наслідками браку робочої сили та найвищого у світі співвідношення людей похилого віку. Зниження народжуваності відбулося швидше, ніж очікувалося.

Цього року столичний уряд запустив додаток для знайомств у надії, що його офіційний зв'язок із програмним забезпеченням та суворі правила для учасників допоможуть пом'якшити побоювання та залучити користувачів, які серйозно ставляться до створення шлюбів та сімей.

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Поряд із особистими та освітніми даними, додаток вимагає від користувачів обіцянки, що вони використовують його з метою шлюбу, а не для короткострокових відносин. Губернатор Коїке входить до числа політиків, які вважають низький рівень шлюбності в Японії прямою перешкодою для більшої кількості народжень.

Джерело: Мінфін
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