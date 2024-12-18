Гроші під заставу авто або нерухомості: що вигідніше у 2025 році

Кредит під заставу нерухомості або автомобіля вже давно вважається найбільш прийнятним способом кредитування як для позичальника, так і для кредитора. Наявність власного майна відкриває можливості для позик великого розміру, при цьому процедура погодження заявки досить проста та не вимагає від клієнта документів про доходи, працевлаштування та інші додаткові підтвердження платоспроможного статусу.

Втім, заставний кредит також має свої особливості, а кредитор в низці випадків може відмовити у видачі позики з певних причин.

Фахівець з питань кредитування компанії Кредит 112 вирішив розібратися, що краще в сьогоднішніх економічних реаліях України: кредит під заставу нерухомості або авто.

Сильні та слабкі сторони автомобіля як заставного об'єкта

Автомобіль прекрасно підходить як застава для оформлення позики від банку або приватного кредитора. Машин в сім'ї може бути декілька і в разі гострої необхідності гроші під заставу авто можна отримати всього за один день. Безперечно, однією з переваг є право вибору форми застави автомобіля. Існує кілька варіантів: з правом користування транспортним засобом на період виплати, або коли машина залишається на майданчику кредитора та не експлуатується.

Тим не менш, автоломбард має свої слабкі сторони:

Висока відсоткова ставка. Навіть при найбільш вигідних пропозиціях ставка по такому кредиту буде складати не менше 3,5−4 % в місяць;

Обмежена сума. Сума кредиту під заставу авто сьогодні, як правило, не перевищує 2 мільйонів гривень;

Відсоток від оціночної вартості. Сума кредиту залежить від оціночної вартості, що в свою чергу формується з багатьох показників. Однак, навіть якщо під заставу пропонується авто преміум класу, загальна сума кредиту може становити всього 30−50% від ринкової цін;

Витрати на обслуговування авто. Виплачуючи кредит, автовласник все одно продовжує вкладати гроші в обслуговування, що створює додаткові перешкоди на шляху повного погашення боргу перед банком.

Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що займ під заставу авто краще розглядати як резервний варіант, тому що він менш вигідний аніж кредит під заставу нерухомості.

Головні вимоги до нерухомості, під заставу якої оформляється кредит

Багато людей сьогодні мають можливість взяти в позику велику суму грошей, маючи у власності квартиру або дім. Однак, наявність такого майна ще не є запорукою стовідсоткового погодження кредиту.

Наведемо кілька пунктів, яких слід обов’язково дотримуватися, подаючи заявку на кредит під заставу нерухомості:

Повноліття та громадянство України власника нерухомості;

Одноосібна власність. Майже всі компанії відхиляють заявки на кредит під заставу квартири або будинку, що знаходяться у спільному володінні, або хтось з родичів володіє часткою майна;

Як застава може розглядатися також земельна ділянка, якщо на неї є всі відповідні документи;

Комерційна нерухомість з одним власником теж може бути об'єктом застави;

Документи власності мусять відповідати всім сучасним вимогам та бути занесені в електронний реєстр нерухомого майна.

Кредит під заставу нерухомості більш вигідний, ніж автоломбард. По-перше, це процентна ставка, що може складати всього 1,5% на місяць. По-друге, позичальник одразу може розраховувати на велику суму. І по-третє, виплачувати такий кредит можна невеликими частками протягом 10 років.

Що слід врахувати перед тим як обрати кредит під заставу нерухомості

Є ще кілька моментів, які слід мати на увазі, шукаючи компанію кредитора:

Регіон. На сьогодні нерухомість в Києві та Київській області може беззастережно розглядатися як вигідний заставний об'єкт. Західні області також мають шанси, але далеко не всі населені пункти. А от східні регіони, що перебувають в зоні ризиків, навряд чи будуть погоджені кредиторами, або ж за зовсім невелику суму;

Оцінка. В залежності від умов кредитування, оцінка нерухомості може бути платною послугою, або ж надаватися безкоштовно у якості бонусу. До речі тіло кредиту під заставу нерухомості від Кредит 112 може дорівнювати 80−90% від ринкової вартості;

Проценті ставки. Починати пошук кредитора краще за все відштовхуючись від найбільш привабливих пропозицій за процентними ставками.

Всього 18% в рік або ж 1,5% в місяць пропонує Кредит 112, коли оформляється позика під заставу квартири в Києві. На сьогодні це взагалі найбільш низька ставка серед кредиторів.

Слід також уважно читати умови кредитного договору та цікавитися у менеджера про додаткові відсотки або комісії.

Висновок: прозорість та ясність умов — є найкращим показником вигідного кредиту під заставу нерухомості.