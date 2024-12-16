НБУ зібрав майже 3,6 млн грн у рамках благодійної кампанії SuperCoins

Учасники благодійної акції SuperCoins, організованої Національним банком України та Superhumans Center, зібрали монетами майже 3,6 млн грн. Зібрані кошти допоможуть українським військовим і цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Основною рушійною силою благодійної акції стали діти та молодь, які, зокрема, збирали монети в закладах освіти. Так, участь у ній взяло понад 210 тисяч дітей, студентів та освітян з усієї України.

За інформацією Superhumans Center, зібрані під час акції кошти будуть спрямовані на хірургічний напрям (складні реконструктивні операції на обличчі, шиї та кінцівках) лікування українців, які постраждали через війну. Серед пацієнтів — і цивільні, і військові, які отримали важкі поранення на фронті.

Збір монет SuperCoins тривав по всій Україні впродовж трьох місяців — з 9 вересня до 6 грудня цього року. Кожен міг передати монети через широку мережу банків-партнерів, якими цього року стали Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ. Банки перерахували зібрані кошти на рахунок фонду «Superhumans Center».