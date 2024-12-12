Нова функція від Alliance: відкриття ФОП-рахунків у будь-який момент

Банківський застосунок Alliance продовжує активно розширювати функціонал: тепер користувачі, які мають особистий рахунок у застосунку, можуть у будь-який час відкрити ще й рахунок для ФОП. Це оновлення буде корисним тим, хто під час реєстрації обрав інший продукт або відкрив власний бізнес вже після реєстрації в застосунку.

У ранніх версіях застосунку відкриття бізнес-рахунку відбувалося під час реєстрації, але тепер це стало доступно у будь-який момент.

Як працює нова функція?

У застосунку з’явився новий віджет «Продукти», який стане платформою для майбутніх пропозицій банку. Зараз у ньому доступна секція «Рахунки», де можна скористатися функцією «Відкрити» для створення ФОП-рахунку.

Процес займає кілька хвилин: користувачам потрібно лише заповнити просту форму з базовою інформацією про бізнес.

Основні переваги для ФОПів у Alliance:

Безкоштовне відкриття та обслуговування протягом першого року.

Безкоштовне поповнення рахунку.

Безкоштовні перекази на будь-які рахунки в Alliance bank.

Безкоштовні бюджетні платежі.

Бізнес-картка з низькою комісією за зняття готівки — лише 1%.

Безкоштовний випуск пластикової бізнес-картки.

Крім цього, Alliance пропонує вигідні тарифи на комерційні платежі в інші банки:

0 грн — для суми платежу ≤ 1000 грн.

5 грн — якщо сума 1000,01−100 000 грн.

10 грн — якщо сума ≥ 100 000,01 грн.

Alliance є одним із найуніверсальніших банківських застосунків, оскільки, крім фізичних осіб та ФОПів, у ньому можуть швидко та дистанційно відкривати і вести рахунки також юридичні особи. Застосунок набуває все більшої популярності завдяки зручності використання та вигідним продуктам і тарифам.

Встановити Alliance та оцінити його функціонал можна за посиланням. Більше новин та анонсів оновлень про застосунок публікуються на сайті та офіційних сторінках Alliance bank в соціальних мережах.