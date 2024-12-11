Як швидко продати нерухомість, коли нічого не продається

Наразі наша країна перебуває у досить складній ситуації: на території України відбуваються воєнні дії. Окупанти не перестають наступати, у зв'язку з чим більшість жителів країни змушені їхати за кордон, покидаючи свої житла. Ті люди, які все ж таки продовжують жити в Україні, настільки налякані всіма подіями, що не готові вкладати фінанси в купівлю нерухомості. Більшість людей не просто не хочуть купувати нерухомість, а навіть не прагнуть виходити зайвий раз із будинку. Всі, хто може, з радістю переходять на віддалений режим роботи і насолоджуються можливістю перебувати у власній квартирі або будинку.

Купівля нерухомості — це суттєве грошове вкладення, на яке зважитися не так просто. Але якщо ви зацікавлені у продажу власної нерухомості, можна розглянути, як здійснити угоду за оптимальною ціною.

Варіанти продажу нерухомості в умовах війни на території України

Самостійний продаж

Зараз існує велика кількість сайтів, сервісів, платформ із продажу нерухомості, які допомагають здійснювати продаж об'єктів. Деякі платформи працюють не безкоштовно: щоб розмістити оголошення, необхідно ще й оплатити послуги сервісу.

Але в цьому випадку немає жодних гарантій, що угода відбудеться найближчим часом. Можливо, вам доведеться оплачувати послуги сервісу не один місяць, а навіть кілька років. Наскільки це вигідно? Зважаючи на все це, взагалі не вигідно. Крім того, вам потрібно витратити чимало сил і часу, щоб створити дійсно привабливе оголошення, здатне мотивувати потенційних покупців на угоду.

Послуги ріелторів

Звичайно, навіть попри ситуацію в Україні, ріелтори, як і раніше, продовжують працювати. Тому звернутися до спеціалізованого агентства може кожен. Втім тут, як завжди, є кілька критичних «але». По-перше, ріелтори працюють за відсоток від продажу. По-друге, співробітники ринку нерухомості найчастіше переслідують власні цілі. Наприклад, ріелтор може спеціально місяцями не приводити до вас потенційних покупців, щоб добитися штучним чином зниження вартості об'єкта. Посередник все одно отримає свій відсоток, але чи влаштує вас підсумкова ціна? По-третє, укладаючи договір з ріелторською агенцією, ви не зможете займатися паралельно продажем через спеціальні сервіси. Інакше це вважатиметься порушенням умов договору.

Головне, що такі агентства для продажу нерухомості використовують ті ж платформи, що доступні і вам. Відповідно, зараз втрачається сенс у зверненні до подібних агентств.

Інвестиційні компанії

Існують компанії, які мають у своєму «арсеналі» величезні клієнтські бази з інвесторами, готовими вкладати кошти в купівлю нерухомості. Найчастіше це великі інвестори, здатні швидко і за розумні гроші викуповувати не по одній квартирі, а одразу по 10−15. Навіщо їм це потрібно? Зрештою війна закінчиться, і вони зможуть вигідно здавати придбану нерухомість. Деякі клієнти купують об'єкти в комерційних цілях, наприклад, тільки на перших поверхах, і створюють в них салони краси або кафе.

Звісно, ​​такі покупці не займаються пошуком нерухомості самостійно. Вони звертаються до спеціалізованих компаній.

Це можуть робити й продавці.

Вигідний продаж нерухомості за допомогою інвестиційної компанії

Інвестиційні компанії — це не ріелторські агенції, їхня робота спрямована виключно на проведення операції швидко та на вигідних умовах для обох сторін.

У 90% випадків викуп нерухомості проводиться упродовж кількох днів. При цьому можна розраховувати на адекватну середньоринкову вартість.

Наприклад, якщо вас цікавить терміновий викуп нерухомості, угода може бути здійснена усього за один день. Це рішення передбачає знижку 10−15% від вартості. Але цей варіант — найкращий вибір для тих, хто бажає отримати необхідну суму максимально швидко .

До переваг співробітництва з інвестиційною компанією можна віднести:

можливість продажу об'єкта за вигідною ціною швидко;

прозорість, безпека угоди, мінімізація ризиків, чітке опрацювання всіх деталей угоди з кваліфікованими фахівцями;

економія коштів та часу на пошук покупця, проведення угоди;

компанія має можливості для швидкої купівлі вашого об'єкта.

Звертайтесь до професіоналів та здійснюйте продаж нерухомості швидко та без проблем.

Висновок

Вас цікавить максимально швидкий продаж нерухомості? Status Finance завжди до ваших послуг. Усього мінус 10−15% від ринкової ціни об'єкта — і протягом доби необхідна сума буде у вас. Не готові жертвувати коштами? У такому разі пропонуємо звернутись до нас, аби ми знайшли покупця та здійснили продаж за ринковою ціною протягом місяця.

Status Finance пропонує максимально вигідні умови. Телефонуйте в компанію прямо зараз, і вам буде надана безкоштовна консультація, індивідуальні пропозиції та оцінка вартості.