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9 грудня 2024, 16:21

Акції Super Micro різко виросли на тлі продовження лістингу на Nasdaq

Минулої п'ятниці компанія Super Micro Computer оголосила про продовження терміну дії лістингу на Nasdaq, що дає їй час до лютого, щоб вирішити проблеми з дотриманням вимог і зберегти лістинг, передає investing.com.

Минулої п'ятниці компанія Super Micro Computer оголосила про продовження терміну дії лістингу на Nasdaq, що дає їй час до лютого, щоб вирішити проблеми з дотриманням вимог і зберегти лістинг, передає investing.com.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЩо відомоТепер компанія має час до 25 лютого 2025 року, щоб подати фінансові звіти, що залишилися, до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Що відомо

Тепер компанія має час до 25 лютого 2025 року, щоб подати фінансові звіти, що залишилися, до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Акції SMCI підскочили на понад 9% на попередніх торгах у понеділок.

Затримка з наданням фінансових звітів за останній фінансовий рік, а також прострочені квартальні результати поставили компанію Super Micro під загрозу виключення зі списку.

Деталі

Виробник серверів штучного інтелекту заявив, що розраховує вкластися у новий термін.

Загроза делістингу збіглася зі значним зростанням акцій SMCI, зумовленим її роллю провідного постачальника комп'ютерних кластерів на базі Nvidia для штучного інтелекту.

Super Micro зіткнулася з такими проблемами, як відставка аудитора Ernst & Young у жовтні, а минулого місяця цю роль взяла на себе BDO. той час інвестор-активіст розкрив коротку позицію щодо акцій компанії.

Минулого тижня Super Micro оголосила про результати внутрішнього розслідування, проведеного під наглядом члена ради директорів, яке не виявило жодних доказів правопорушень. Компанія також повідомила про плани щодо заміни фінансового директора Девіда Вайганда.

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Джерело: Мінфін
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