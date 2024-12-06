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6 грудня 2024, 10:00

Допомога UGB для UNBROKEN досягне 40 млн грн до кінця 2024 року

UGB (оновлений Укргазбанк) продовжує системно підтримувати Національний реабілітаційний центр UNBROKEN (НЕЗЛАМНІ), де лікують та реабілітують військовослужбовців, ветеранів та українців, що постраждали внаслідок війни.

Співпраця партнерів розпочалась у березні цього року, коли було підписано відповідний меморандум. Відтоді допомога UNBROKEN є головним благодійним проєктом банку у 2024 році.

На початку грудня Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку, вкотре відвідавши UNBROKEN, зазначив:

«Допомагати UNBROKEN — це підтримувати наших військових, ветеранів, постраждалих від війни українців та сприяти їх поверненню до активного життя. Саме тому UGB системно співпрацює з центром, щоб кожен, хто потребує відновлення, мав можливість отримати допомогу».

Банк вже надав понад 27 млн грн благодійної допомоги для UNBROKEN. З них 23,6 млн грн було спрямовано на закупівлю екологічних та сейсмостійких CLT-панелей для комплексної реконструкції центру. Завдяки благодійним коштам банку та інших благодійників UNBROKEN добудував два поверхи корпусу. Оптимізація простору після завершення реконструкції дасть можливість збільшити кількість стаціонарних ліжок з 65 до 139. За даними UNBROKEN центр зможе приймати 3000−3500 пацієнтів на рік, тобто вдвічі більше ніж до реконструкції.

Також банк надав понад 3,5 млн грн благодійної допомоги на закупівлю обладнання для двох кабінетів відновлення слуху. Експертну підтримку надала громадська організація «Відчуй». Погіршення та втрата слуху через вибухи та контузії є одними з найпоширеніших травм у військовослужбовців та постраждалих унаслідок війни. Такі травми часто сприймають як другорядні, у той час як ефективність лікування залежить від своєчасної діагностики та реабілітації. Один кабінет призначений для обстеження та відновлення дорослих пацієнтів, а в іншому допомагають дітям. Щоб надати якісну допомогу пацієнтам та підтримати їх на кожному етапі, разом з отоларингологами UNBROKEN в центрі працюють сурдопедагоги ГО «Відчуй», які проводять комплексну діагностику слуху, групові та індивідуальні заняття з адаптації та підтримки, а також надають психологічну допомогу.

За 6 місяців роботи первинне обстеження слуху пройшли 170 пацієнтів, з них 14 дітей. 89 пацієнтів відвідали корекційні консультації у кабінеті відновлення слуху.

Дар’я Герасимчук, виконавча директорка ГО «Відчуй»:

«Кожен заслуговує на можливість почути життя у всій його повноті, і кабінети відновлення слуху в центрі UNBROKEN допоможуть реалізувати це право. Ми вже бачимо, як наші зусилля приносять реальні результати. Наприклад, один із захисників, який втратив слух під час бойових дій, після слухопротезування та реабілітації, яку надали фахівці ГО «Відчуй», не лише повернувся до активного життя, а й відчув натхнення навчатися новій спеціальності та знайти нове покликання. Це показує, що наші зусилля можуть допомогти людям не тільки відновити слух, але й знайти новий сенс у житті».

До кінця цього року банк планує ще надати благодійну допомогу центру на закупівлю медичного обладнання. Загалом за 2024 рік вона становитиме близько 40 мільйонів гривень.

Олег Білянський, керівник Національного реабілітаційного центру UNBROKEN:

«Ми надзвичайно вдячні Укргазбанку за підтримку наших незламних пацієнтів і медпрацівників. Завдяки їхній допомозі ми зможемо уже за кілька місяців відкрити додаткові два поверхи для лікування людей, які постраждали від війни. Наразі черга до Центру — 37 пацієнтів на одне ліжкомісце. Завдяки допомозі партнерів ми зможемо одночасно допомагати більшій кількості людей».

Національний реабілітаційний центр UNBROKEN (НЕЗЛАМНІ) — це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від російської агресії, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють. Окрім того, у центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних. Мета центру — аби люди з воєнними травмами не мусили їхати на лікування за кордон, а рятувати, протезувати, реабілітувати їх можна було в Україні.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків № 183

Джерело: Мінфін
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