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2 грудня 2024, 9:43

Путін затвердив рекордний військовий бюджет на 2025 рік

Президент росії володимир путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025−27 рр. Згідно з документом, наступного року уряд збільшить витрати за статтею «національна оборона» до нового рекорду 13,49 трлн рублів. Про це пише The Moscow Times.

Президент росії володимир путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025−27 рр.

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Порівняно з поточним роком (10,8 трлн рублів) військовий бюджет збільшиться на 25%, щодо 2023 року (6,8 трлн) — вдвічі, а якщо порівнювати з довоєнним 2021-м (3,5 трлн) — побільшає практично в 4 рази.

Частка військових видатків у бюджеті — 32,5% — стане безпрецедентною з часів Радянського Союзу. Для порівняння: у перший рік війни з Україною на армію та закупівлю зброї влада витрачала 17% бюджету, 2023-го — 19%, а поточного року — 29,5%.

Військовий бюджет досягне 6,2% національного ВВП — рівня військових диктатур Африки (6,3% ВВП у Південному Судані). При цьому практично кожен третій рубль у скарбниці буде витрачено за засекреченими статтями — 12,9 трлн рублів в сумі.

Стаття «соціальна політика», до якої включені витрати на пенсії та допомоги, при цьому зменшиться на 16% — з 7,731 трлн рублів цього року до 6,492 трлн.

2026-го соціальні витрати збільшаться до 7,19 трлн рублів, а 2027-го — до 7,249 трлн, але залишаться нижчими за рівні поточного року.

На додаток до прямих військових витрат ще 3,459 трлн рублів уряд виділить на статтю «національна безпека», куди зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур.

У сумі армія та силовики «з'їдять» 40% федерального бюджету, або 16,9 трильйона рублів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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financialGenius
financialGenius
2 грудня 2024, 12:21
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Ну понятно … никто даже не думает заканчивать этот п.здец… сейчас с Трампом договориться наши и еще четыре годика попил денег нашей верхушки, ослабление рашки жизнями украинцев деньгами запада … все в плюсе кроме обычного украинца …
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0
financialGenius
financialGenius
2 грудня 2024, 12:23
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А забыл … это ж этому карлику тоже выгодно могущую рашку иметь и воевать против всего запада и сша по сути , показывая местным аборигенам какая могущая рашка …
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